Monica Guerritore torna dietro la macchina da presa con il suo nuovo film, "Il gallo è morto", la cui anteprima è fissata per il 16 luglio 2026 all'Ischia Global Film & Music Festival. L'evento, che si tiene sull'isola di Ischia, segna il significativo ritorno alla regia per l'attrice e autrice, dopo il suo debutto con "Mani nude".

Il lungometraggio, che vanta un cast di attrici come Francesca Cavallin e Giulia Michelini, porta sullo schermo una storia profondamente ispirata a fatti reali accaduti negli anni Settanta. Guerritore ha espresso la sua visione, affermando: "Torno alla regia con la consapevolezza di quanto sia importante raccontare le storie delle donne che non hanno voce".

La pellicola narra le vicende di alcune donne in un'epoca di grandi mutamenti sociali e intense lotte per i diritti. L'opera pone al centro il valore del coraggio e dell'emancipazione femminile, esplorando con profondità le esperienze delle sue protagoniste. Guerritore, che ha curato anche la sceneggiatura, ha rimarcato l'importanza di tale narrazione: "È un dovere morale dare spazio e ascolto a queste storie". Prodotto da una casa indipendente, il film è descritto dalla regista come "un racconto stretto all'urgenza della memoria storica". L'anteprima si inserisce nel prestigioso programma dell'Ischia Global Film & Music Festival, una rassegna che ogni anno attira sull'isola campana numerose anteprime, registi e attori di fama internazionale.

L'Ischia Global Film & Music Festival: vetrina internazionale di prestigio

L'Ischia Global Film & Music Festival, giunto alla sua venticinquesima edizione, si è affermato come un punto di riferimento cruciale per l'industria cinematografica e musicale. La manifestazione attira ospiti internazionali, ospita presentazioni di lungometraggi, e promuove incontri e dibattiti di alto livello. Il festival è rinomato per la sua dedizione al cinema d'autore, accogliendo registi e interpreti di grande calibro, oltre a valorizzare nuovi talenti e opere prime. La scelta di presentare "Il gallo è morto" in questo contesto offre al film una piattaforma di prestigio e un pubblico particolarmente attento alle innovazioni narrative e alle tematiche di impatto sociale ed emotivo.

Nel corso delle sue edizioni, l'Ischia Global Film & Music Festival ha consolidato la sua reputazione come laboratorio di idee e crocevia di incontri culturali, rafforzando il ruolo dell'isola di Ischia sulla scena culturale globale. L'attenzione meticolosa alla qualità delle opere selezionate, unita alla presenza costante di personalità di spicco del settore, contribuisce a mantenere la manifestazione tra le più significative del Mediterraneo nel campo del cinema e della musica.

Monica Guerritore: carriera, impegno e visione artistica

Monica Guerritore, figura poliedrica di regista, attrice e autrice, vanta una vasta e consolidata esperienza nel teatro, nella televisione e nel cinema. Dopo il suo esordio nella regia cinematografica con "Mani nude", il suo ritorno con "Il gallo è morto" riafferma il suo profondo interesse per le tematiche sociali ed esistenziali.

La sua carriera è stata costantemente caratterizzata dalla scelta di ruoli intensi, spesso focalizzati sulla condizione femminile, con una particolare sensibilità verso le questioni dei diritti e della memoria storica.

Questo nuovo progetto si inserisce coerentemente nel percorso artistico di Guerritore, che ha sempre utilizzato il cinema e il teatro come potenti strumenti per stimolare il dialogo e la riflessione sulla società contemporanea. La narrazione delle donne senza voce e la ricostruzione di frammenti di storia collettiva rappresentano, infatti, una costante distintiva della sua attività creativa. "Il gallo è morto" offre, in tal senso, spunti autentici sulla resilienza e sull'importanza della testimonianza femminile, confermando la ferma volontà della regista di portare alla luce storie meno conosciute ma fondamentali per comprendere le dinamiche sociali dell'Italia del Novecento.