Il PhEST, festival internazionale di fotografia e arte, torna a Monopoli (Bari) per l'undicesima edizione, dal 7 agosto al 1° novembre 2026. L'evento, diretto da Giovanni Troilo e sostenuto da Regione Puglia, PugliaPromozione, Puglia Culture e Comune di Monopoli, propone il tema “What if?”, invitando a esplorare nuove prospettive e possibilità tramite mostre e progetti.

Protagonisti e percorsi espositivi

L'edizione 2026 del PhEST celebra figure e talenti contemporanei. Esposti i rari scatti di Horst von Harbou dal set di "Metropolis" (Fritz Lang, 1927).

Omaggio a Vivian Maier, la fotografa "bambinaia" i cui lavori scoperti casualmente a Chicago nel 2007. Il programma include opere di Joan Fontcuberta (immagine e finzione) e di Juno Calypso, con scatti in una casa sotterranea di Las Vegas, rifugio anti-atomico anni Settanta.

Il festival presenta inoltre le immagini di Marek Kita (bambini soldato) e di Harri Pälviranta, che rielabora fotografie di cronaca su violenza del Novecento. Tra i progetti speciali, un focus su Frances Griffiths e il caso delle fate di Cottingley (fotografia, gioco e desiderio). La fotografa italo-canadese Sara Angelucci esporrà i risultati della sua residenza d'artista a Torre Guaceto.

Arte contemporanea e interazione locale

La sezione arte contemporanea ospita "Pelo e contropelo", progetto di Giuseppe De Mattia, frutto della sua residenza a Monopoli. Il titolo, richiamo al barbiere e gergo barese, affronta con ironia l'abitudine di commentare la vita locale. De Mattia ha creato una postazione mobile da "pettegolezzaro" per raccogliere voci e aneddoti, trasformati in balloon fumettistici affissi sui muri delle case private, simulando un dialogo tra architetture e abitanti.

PhEST si conferma un'occasione di incontro tra artisti internazionali e pubblico, promuovendo cultura fotografica e valorizzazione del territorio pugliese tramite arte contemporanea e fotografia d'autore.