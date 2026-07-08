Il borgo di Montefelcino si prepara ad ospitare l'edizione 2026 del "Mercatino del Feudatario", una manifestazione storica che trasforma il paese in un vivace centro di rievocazioni medievali. L'evento, organizzato per celebrare le tradizioni locali, coinvolge residenti e visitatori in un percorso tra taverne, spettacoli e mercatini artigianali. Il programma prevede numerose attività lungo le vie principali del borgo, con particolare attenzione alle rappresentazioni storiche e alle esibizioni di falconeria, per un'esperienza immersiva nel passato.

Rievocazioni storiche e gastronomia locale

Il cuore della manifestazione è rappresentato dalle rievocazioni storiche che riportano Montefelcino all'epoca feudale. Le taverne, allestite con cura, propongono menù tipici, ispirati alla tradizione marchigiana e medievale. I visitatori possono degustare specialità locali in un contesto autentico, tra figuranti in costumi d'epoca e scenografie che ricreano l'atmosfera del passato. Accanto alla gastronomia, il mercatino offre una vasta gamma di prodotti artigianali, oggetti d'antiquariato e curiosità. Il percorso tra le bancarelle si snoda per il centro storico, invitando alla scoperta di pezzi unici.

Spettacoli di falconeria e intrattenimento

Uno degli appuntamenti più attesi del "Mercatino del Feudatario" è lo spettacolo di falconeria.

Questa affascinante esibizione vede protagonisti maestosi rapaci e abili falconieri in abiti storici, dando vita a performance di grande impatto. Le dimostrazioni si tengono in aree dedicate, attirando un pubblico numeroso, desideroso di ammirare la grazia e la potenza dei volatili in un contesto storico suggestivo. Oltre alla falconeria, il programma include spettacoli itineranti, coinvolgenti sessioni di musica dal vivo e attività di animazione per tutte le età. L'evento si conferma come una preziosa occasione per la valorizzazione delle tradizioni locali e un importante strumento di promozione turistica per Montefelcino, capace di attrarre visitatori e lasciare un ricordo indelebile.