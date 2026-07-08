A Monteleone di Spoleto si rinnova la tradizionale Fiera di San Felice, un appuntamento che dal 17 al 19 luglio 2026 animerà il borgo umbro con tre giornate dedicate alle antiche usanze rurali, alla ricca gastronomia e alla valorizzazione del territorio. L’evento, che affonda le sue radici nell’antica fiera zootecnica del Seicento, si presenta oggi come una vivace mostra mercato del bestiame, dei cereali e dei prodotti tipici umbri, coinvolgendo attivamente allevatori, contadini e produttori locali.

Un programma ricco tra spettacoli equestri e tradizioni

Il calendario della manifestazione, presentato a Perugia presso palazzo Donini, è particolarmente denso e variegato. Prevede infatti emozionanti spettacoli equestri, approfondimenti tecnici e culturali, numerosi stand con circa 45 espositori di prodotti tipici, imperdibili degustazioni, escursioni guidate, attività sportive e diverse iniziative pensate per i bambini. Tra i momenti di maggiore richiamo, spicca lo spettacolo equestre “Una sera di mezza estate”, in programma sabato 18 luglio alle ore 21 in località Le Vallatte. Qui, la pro loco di Monteleone di Spoleto curerà esibizioni di alta scuola e arte equestre. La domenica, 19 luglio, alle 10.30, sarà la volta del meeting di presentazione dei cavalli agricoli italiani da tiro pesante rapido (Tpr) e degli allevamenti selezionati del territorio, un evento di grande interesse per gli addetti ai lavori e gli appassionati.

L’inaugurazione ufficiale della fiera, con la presenza delle istituzioni e l’accompagnamento del corpo bandistico “Carlo Innocenzi”, si terrà sabato alle ore 11. Durante i tre giorni, i visitatori potranno scegliere tra escursioni guidate alle storiche miniere di ferro di Monte Birbone, passeggiate a piedi, in bici e a cavallo, suggestivi tour a bordo di un’Ape e animazione musicale con street band. Non mancheranno le attività per i più piccoli, come le divertenti passeggiate sugli asinelli.

Monteleone di Spoleto: eccellenze zootecniche e culturali

La Fiera di San Felice non è solo un evento espositivo, ma una vera e propria celebrazione delle antiche pratiche rurali, tra cui la transumanza, e un’occasione per premiare l’eccellenza del settore zootecnico locale.

Particolare attenzione è rivolta alla qualità dei capi da riproduzione, con l’obiettivo di selezionare esemplari di alto valore. Il sindaco Marisa Angelini ha sottolineato l’importanza dell’evento, definendola “una 14esima edizione della Fiera di San Felice piena di emozioni, nella quale Monteleone di Spoleto, uno dei borghi più belli d’Italia, mostra le proprie eccellenze e si prepara a divenire riferimento per tutto il centro Italia per il cavallo agricolo italiano da tiro pesante”. Un ulteriore riconoscimento di prestigio sarà il conferimento del premio Ambassador San Felice, un ambito tributo all’etica, alla qualità e al gusto italiano nel mondo, che valorizza le produzioni agroalimentari e le eccellenze del made in Italy.

Un borgo da scoprire tra arte, ospitalità e storia

L’offerta della manifestazione si estende anche al mondo dell’arte e della cultura, con diverse mostre allestite per l’occasione. Tra queste, “Dipingi il tuo borgo” sarà visitabile presso il Museo della Biga, mentre le Scalette dell’Orologio ospiteranno una personale dell’artista Marianna Carmignani. Saranno inoltre esposte le opere di Fabio Matteucci, realizzate con l’originale tecnica della penna Bic. Per chi desidera vivere appieno l’esperienza, il territorio offre diverse soluzioni di ospitalità, tra cui accoglienti agriturismi, rinomati ristoranti e confortevoli bed & breakfast. La Fiera rappresenta anche un’opportunità unica per esplorare i principali siti culturali di Monteleone di Spoleto, come il già citato Museo della Biga, la Sala immersiva dell’Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra, il Mu-Cart (Museo Multimediale Cartografico) e la storica Chiesa di San Francesco.

La realizzazione della Fiera di San Felice è resa possibile grazie al finanziamento del Gal Valle Umbra e Sibillini, con il cofinanziamento del Comune di Monteleone di Spoleto e il contributo del Consorzio Bim “Nera e Velino” della provincia di Perugia. La manifestazione si avvale inoltre della preziosa collaborazione dell’associazione I Borghi più belli d’Italia e dei campanari di Arrone.