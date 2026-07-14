Monteprandone si prepara ad accogliere un talento straordinario della musica classica. Venerdì 17 luglio 2026, alle ore 21, la suggestiva piazza San Giacomo, nel cuore del borgo storico, sarà il palcoscenico di “Il gioco della musica”, un recital pianistico che vedrà protagonista il giovanissimo Alberto Cartuccia Cingolani. Nato a Macerata nel 2017, Alberto, a soli nove anni, ha già conquistato la scena internazionale grazie alle sue eccezionali doti musicali.

Durante la serata, il pubblico avrà l'opportunità di immergersi nelle pagine più celebri del repertorio classico.

Il programma include composizioni di maestri come Mozart, Bach, Beethoven, Liszt, Chopin, Debussy, Rachmaninoff, Berkovic e Saint‑Saëns. L'evento rappresenta un'occasione unica per apprezzare l'interpretazione di un artista che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato una maturità artistica sorprendente.

La precoce ascesa di un prodigio

Il talento di Alberto si è manifestato in modo precoce e inequivocabile. Il suo primo approccio al pianoforte risale al 2020, quando ha iniziato a studiare con la madre, Alessia. Successivamente, anche il padre Simone ha contribuito al suo percorso di formazione musicale. In pochi anni, Alberto ha collezionato oltre cento primi premi, molti dei quali assoluti, in prestigiosi concorsi pianistici sia a livello nazionale che internazionale.

Un video che lo ritrae all'età di soli cinque anni, mentre esegue con maestria la Sonata K 545 di Mozart, ha raggiunto milioni di visualizzazioni, catturando l'attenzione della stampa di tutto il mondo. A sei anni, Alberto ha debuttato sia in recital solistico sia come solista con orchestra, esibendosi in importanti festival e teatri, dal Conservatorio Verdi di Milano alla Mozarthaus di Vienna. La sua presenza è stata notata anche in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, tra cui Rai, Canale 5 e Radio Classica.

I prestigiosi riconoscimenti e gli impegni recenti

Tra i riconoscimenti più prestigiosi ottenuti da Alberto Cartuccia Cingolani spiccano il Premio Musica del XXI Premio Giuseppe Sciacca, ricevuto in Vaticano nel 2023, e i numerosi successi conseguiti nel 2026 nei principali concorsi pianistici italiani.

L'evento di Monteprandone si inserisce nel ricco calendario di iniziative culturali promosse dal Comune, che mira a valorizzare il borgo e la sua storica piazza come luoghi di incontro e di espressione artistica di alto livello.

Il Comune di Monteprandone, in qualità di promotore dell'iniziativa, si impegna attivamente nell'organizzazione di eventi culturali e musicali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale e internazionale, contribuendo significativamente alla diffusione della cultura musicale tra residenti e visitatori, e arricchendo l'offerta culturale del territorio.