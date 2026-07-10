Il Centro internazionale Maria Montessori di Perugia e l'Abai Kazakh Pedagogical University di Almaty, in Kazakistan, hanno siglato un accordo di collaborazione strategico. L'intesa mira a promuovere e strutturare il metodo Montessori nel Paese centroasiatico tramite ricerca, formazione e aggiornamento. La firma è avvenuta a Perugia tra il presidente del Centro, Simone Pavoni, e il rettore dell’Università Abai, Tilep Bolat Anapiyauly, con il coordinamento della Camera di commercio Italo-Kazaka, rappresentata da Giulio Amatucci.

L’accordo amplierà la presenza del metodo Montessori in Kazakistan, dove già oltre quaranta istituti adottano questo approccio educativo.

Valeria Mazzetti, dirigente scolastico del Centro internazionale, ha sottolineato: “L’interesse per il metodo Montessori si espande in tutto il mondo e adesso anche nell’Asia centrale, dove c’è una grande attenzione. Con questo accordo ampliamo la nostra attività di formazione agli studenti kazaki, dopo aver formato, da sempre, centinaia di giovani in tutto il mondo”.

La diffusione del metodo Montessori in Kazakistan

Il rettore Tilep Bolat Anapiyauly ha evidenziato la diffusione spontanea ma non strutturata del metodo Montessori in Kazakistan. Grazie a questa collaborazione, i laureati in pedagogia dell’Università Abai avranno l'opportunità di frequentare a Perugia un corso specifico di otto mesi, al termine del quale otterranno una certificazione riconosciuta a livello internazionale.

Anapiyauly ha spiegato: “Abbiamo un particolare interesse per il metodo Montessori poiché gli educatori moderni devono essere competenti nei diversi approcci legati allo sviluppo del bambino. Il metodo Montessori è famoso in tutto il mondo e sta generando un’intensa attività di ricerca nel nostro Paese”.

L'accordo prevede la creazione di un laboratorio di ricerca Montessori e di un centro nazionale di certificazione per insegnanti presso l’Università Abai. Le aree di sviluppo congiunto includono programmi educativi con certificazioni internazionali AMI, la formazione di formatori ("train-the-trainer") e la ricerca scientifica su sviluppo della prima infanzia, neuropedagogia, tecnologie educative moderne e gerontologia.

La delegazione kazaka ha esplorato le strutture del Centro Montessori, tra cui il nido Lidia Celi, una scuola dell’infanzia e una scuola primaria.

L'Università Abai e la sua trasformazione pedagogica

L’Università Abai di Almaty, il più antico ateneo pedagogico del Kazakistan, si appresta a celebrare il suo centenario. L'istituzione sta implementando un programma di trasformazione per evolvere in una università di ricerca pedagogica di nuova generazione, puntando sull'introduzione di metodologie educative riconosciute a livello globale. Attualmente, i principi Montessori sono applicati in oltre quaranta istituti e centri educativi distribuiti in undici città del Kazakistan. Tuttavia, per una diffusione capillare e sistematica, sono indispensabili una solida base accademica e la formazione di specialisti qualificati.

La visita della delegazione dell’Università Abai in Italia si inserisce in un più ampio tour europeo, finalizzato a consolidare i legami accademici con università italiane come Sapienza, UniCamillus e LUISS. L'accordo con il Centro internazionale Montessori di Perugia rappresenta un passo fondamentale per l'affermazione e la qualificazione del metodo Montessori in Kazakistan, oltre a rafforzare la collaborazione scientifica e culturale tra l'Italia e l'Asia centrale.