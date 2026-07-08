Il borgo di Irsina, in Basilicata, ha conquistato un prestigioso riconoscimento nazionale: il premio speciale "Il Borgo in una foto", assegnato dal Codacons nell'ambito del concorso "Piccolo Comune Amico". Questo successo, ottenuto grazie allo scatto del fotografo Pietro Amendolara, è stato accolto con grande soddisfazione dal consigliere regionale Nicola Morea (Azione), che lo ha definito un motivo di orgoglio non solo per la comunità irsinese ma per l'intera regione. Morea ha sottolineato come questo premio confermi che "investire nella cultura, nella bellezza e nella valorizzazione della nostra identità è la strada giusta".

Morea, che in passato ha ricoperto la carica di sindaco di Irsina, ha espresso particolare emozione per il traguardo raggiunto, evidenziando il lungo percorso di valorizzazione del borgo. Un cammino costruito negli anni grazie all'impegno congiunto delle amministrazioni succedutesi, delle associazioni locali e dei cittadini. Il consigliere ha rivolto le sue congratulazioni al sindaco Giuseppe Candela, all'amministrazione comunale e, naturalmente, al fotografo Amendolara, il cui straordinario scatto ha saputo catturare l'anima autentica di Irsina. Ha ribadito che "questo riconoscimento appartiene a tutti", sottolineando l'importanza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico unico che Irsina custodisce.

L'inserimento del borgo nei canali nazionali di promozione rappresenta ora una preziosa opportunità per attrarre nuovi visitatori, sostenere l'economia locale e dare ulteriore impulso allo sviluppo turistico delle aree interne.

Il Prestigioso Riconoscimento Nazionale e i Suoi Promotori

Il premio "Il Borgo in una foto" si inserisce nel più ampio concorso nazionale "Piccolo Comune Amico", un'iniziativa promossa dal Codacons in collaborazione con Coldiretti. Questo progetto gode del sostegno di importanti partner quali Autostrade per l’Italia, Intesa Sanpaolo, Fit, Touring Club Italiano e Symbola, oltre al patrocinio di Aci, Anci e Uncem. Il concorso è specificamente dedicato ai comuni italiani con una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti che si distinguono per l'impegno nella valorizzazione e promozione del proprio patrimonio locale, sia esso storico, culturale o paesaggistico.

La cerimonia ufficiale di premiazione di questa edizione è fissata per giovedì 9 luglio 2026, e si terrà a Roma, nella suggestiva cornice della sala congressi di Palazzo Rospigliosi, a partire dalle ore 9.30.

Valorizzazione Territoriale e Prospettive Future per la Basilicata

Il successo di Irsina ha suscitato commenti entusiastici anche dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha evidenziato come le aree interne della regione siano veri e propri "laboratori di bellezza". Secondo Bardi, questi territori sono capaci di farsi valere e ottenere riconoscimenti significativi anche in contesti di primo piano, dimostrando la loro forza espressiva. Lo scatto di Pietro Amendolara è stato cruciale nel restituire questa unicità.

Grazie al premio, Irsina e le sue eccellenze godranno di una vetrina nazionale e internazionale: il borgo sarà infatti inserito in un sito internet dedicato e in una mappa interattiva, strumenti pensati per promuovere eventi, storia e prodotti tipici del territorio a un pubblico globale. Morea ha concluso ribadendo il suo impegno, in qualità di consigliere regionale, a lavorare affinché i piccoli comuni della Basilicata ricevano sempre maggiore attenzione e dispongano di strumenti adeguati per valorizzare le proprie peculiarità, trasformandoli in modelli efficaci di promozione territoriale.