Il celebre artista britannico Morrissey, figura di spicco della musica internazionale, si esibirà all’Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio per il Lake Sound Park. L’evento rappresenta l’unica tappa lombarda del suo tour estivo in Italia, dopo il successo registrato lo scorso marzo al Fabrique di Milano. Il concerto si inserisce nell’ambito della quinta edizione del festival, che ogni anno richiama un pubblico eterogeneo grazie a una programmazione ricca di nomi storici e nuove voci della scena musicale.

Un repertorio tra passato e presente

Morrissey ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica sia come frontman dei The Smiths sia come solista.

Con i The Smiths ha pubblicato quattro album fondamentali, mentre la sua carriera solista conta tredici album in studio, tutti entrati nella Top 10 britannica, tre dei quali hanno raggiunto direttamente il primo posto. Tra i brani più noti figurano 'This Charming Man', 'How Soon Is Now?' e 'There Is A Light That Never Goes Out', oltre a successi solisti come 'Suedehead', 'Everyday Is Like Sunday', 'Irish Blood, English Heart' e 'First of the Gang to Die'. Recentemente, Morrissey ha pubblicato il nuovo album 'Make‑Up Is a Lie' e ha ricevuto il Social Vanguard Award per il suo impegno nella tutela dei diritti degli animali.

Lake Sound Park: una rassegna di grandi nomi

Il Lake Sound Park, organizzato da MyNina in collaborazione con Shining Production e con il contributo del Comune di Cernobbio, si conferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi.

La quinta edizione ospita artisti di rilievo come Fiorella Mannoia, Davide Van De Sfroos, Riccardo Cocciante, Giorgio Panariello, Coez, Il Volo, Serena Brancale, Alfa, Mannarino, Luca Carboni e la star americana Charlie Puth. La varietà della line up, che spazia tra generi e generazioni, contribuisce a rendere il festival un punto di riferimento per gli appassionati di musica dal vivo. L’evento si svolge in una location suggestiva, con servizi di food & beverage di alto livello e un’atmosfera che valorizza ogni serata.

Il Profilo Artistico e l'Impegno di Morrissey

Morrissey, nato nel Regno Unito, è noto per la sua scrittura originale e per la capacità di trasformare emozioni e malinconie in inni generazionali.

Dopo l’esperienza con i The Smiths, ha intrapreso una carriera solista di successo, ottenendo riconoscimenti come l’Ivor Novello Award. Il suo stile inconfondibile e il suo impegno sociale lo rendono una delle figure più influenti della musica contemporanea.