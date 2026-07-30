Simone Forti, figura pionieristica e centrale nella storia della danza postmoderna, è scomparsa all'età di 91 anni a Los Angeles, la città che l'aveva accolta fin dall'infanzia. Nata a Firenze nel 1935 con il nome di Simonetta in una famiglia ebrea, fu costretta all'emigrazione negli Stati Uniti, passando per la Svizzera, a causa delle leggi razziali. L'annuncio della sua morte è stato diffuso dalla Galleria Raffaella Cortese di Milano, che la rappresentava. Forti, insignita del Leone d'Oro alla Carriera alla Biennale Danza di Venezia nel 2023, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della danza contemporanea e della performance.

Le sue celebri opere sono entrate a far parte della prestigiosa collezione del Museum of Modern Art (MoMA) di New York, a testimonianza del suo impatto globale sul panorama artistico. Tra le sue innovazioni più significative spiccano le Dance Constructions, presentate per la prima volta nel 1961 nel loft di Yoko Ono a New York. Queste performance rivoluzionarono il linguaggio del movimento, attingendo in modo creativo sia alla scultura che alla danza, e furono considerate uno spartiacque per il loro approccio innovativo allo spazio, agli oggetti scenici e al movimento stesso.

L'eredità innovativa: dalle Dance Constructions allo Zoo Mantras

Simone Forti ridefinì profondamente il rapporto tra corpo, oggetti e spazio, trasformando la scena in un vero e proprio laboratorio di sperimentazione aperto alle possibilità dell'improvvisazione e del caso.

Nelle sue Dance Constructions, come “Slant Board” e “Hangers”, i danzatori interagivano attivamente con elementi scenici quali pannelli inclinati di compensato e corde sospese, dando vita a forme inedite di dialogo tra gesto e materia. Stuart Comer, responsabile del dipartimento Media e Performance del MoMA, in un comunicato diffuso nel 2015, descrisse la prima esecuzione completa del ciclo come “uno spartiacque, in cui il rapporto tra corpo e oggetto, tra movimento e scultura, venne radicalmente ripensato”.

Accanto al rigore progettuale, Forti introdusse anche una dimensione profondamente emotiva e sensoriale nel linguaggio coreografico, unendo l'attenta osservazione della natura alla sperimentazione individuale.

L'opera "Zoo Mantras" (1968), ad esempio, nacque dallo studio dei comportamenti ripetitivi degli animali osservati negli zoo, riflettendo la sua convinzione che quasi ogni forma di movimento, dalla caduta delle foglie alla crescita dei cavoli, potesse essere considerata danza. La sua visione artistica si estendeva anche a esperienze psichedeliche, come i viaggi con l’Lsd sperimentati a Woodstock nel 1969 e usati con una certa frequenza mentre viveva in una comune l'anno successivo. “Con l’acido si vedono davvero le cose in modo diverso”, aveva raccontato, attribuendo a queste esperienze il merito di aver ampliato ulteriormente la sua gamma artistica.

Un percorso artistico internazionale e il legame con le avanguardie

Cruciale per la formazione artistica di Forti fu l'incontro, avvenuto nei primi anni Cinquanta alla Reed University, con l'artista minimalista Robert Morris. Dopo due anni di college, entrambi decisero di abbandonare gli studi e si trasferirono prima a San Francisco e poi a New York. La svolta artistica si concretizzò all'inizio degli anni Sessanta, quando Forti entrò in contatto con i principali protagonisti delle avanguardie statunitensi e con la Gutai Art Association giapponese, un gruppo d'avanguardia i cui artisti trasformavano gesti radicali in autentici atti creativi, e che fu un punto di riferimento fondamentale per la sua ricerca sul gesto e sul corpo come atto creativo.

Il contributo di Simone Forti è oggi riconosciuto a livello internazionale: le sue opere sono presenti nelle collezioni dei maggiori musei, tra cui il MoMA, e numerosi omaggi e retrospettive le sono stati dedicati nel corso degli anni. Il Leone d'Oro alla carriera, conferitole dalla Biennale Danza di Venezia nel 2023, ha sigillato la stima e l'influenza duratura che la sua arte ha esercitato sulle generazioni successive di coreografi e performer, consolidando il suo status di figura imprescindibile nella storia della danza e della performance.