Il 23 luglio 2026 è scomparso a Tokyo, all’età di 68 anni, Keigo Higashino, uno dei più celebri autori giapponesi di romanzi gialli. La notizia del decesso per cancro al colon è stata annunciata dall’editore Kodansha. Nato a Osaka il 4 febbraio 1958, Higashino esordì nel 1985 con "Hokago", scritto mentre lavorava come ingegnere, formazione che diede alle sue trame rigore scientifico. La sua produzione fu prolifica: 106 titoli, oltre 100 milioni di copie in Giappone e traduzioni in 41 Paesi. Il suo ultimo romanzo, "Eternal Memory", è atteso per agosto 2026.

La notorietà internazionale giunse con "Il sospettato X" ("Yogisha X no Kenshin"), vincitore del premio Naoki nel 2006 e finalista agli Edgar Award negli Stati Uniti. Creò il personaggio di Manabu Yukawa, il fisico-investigatore della serie “Galileo”, che ispirò adattamenti TV e cinematografici in Giappone.

L'impatto globale e l'eredità

Le opere di Higashino riscossero entusiasmo globale. In Cina, "Le meraviglie del negozio Namiya" vendette oltre 10 milioni di copie, e la sua scomparsa divenne trending topic su Weibo. In Corea del Sud, Park Ha-ru attribuì alle sue pagine l'ispirazione per il giallo. Higashino unì suspense a riflessioni sulle motivazioni umane del crimine, fondendo tensione e profondità.

Nel 2023, ricevette la Medaglia con Nastro Porpora dal governo giapponese.

Tra i suoi romanzi pubblicati in Italia figurano "L’emporio dei piccoli miracoli" (2023), "Delitto a Tokyo" (2023), "Delitto al mercato dei fiori di Tokyo" (2025), "Complicato omicidio a Tokyo" (2026), e "La seconda vita di Naoko" (2007). L'autore aveva dichiarato: “Il mio desiderio più grande è scrivere storie che i lettori desiderino leggere.”

Dall'ingegneria alla letteratura

Keigo Higashino iniziò come ingegnere presso Denso, coltivando la scrittura nel tempo libero. La svolta letteraria arrivò nel 1985, a 27 anni, con la vittoria del Edogawa Rampo Prize per "After School". Nel 2014, ricevette il premio Yoshikawa Eiji per la letteratura per "The Final Curtain".

Fu presidente della Mystery Writers of Japan (2009-2013), mantenendo un profilo discreto. In una rara intervista, dichiarò: “Voglio che i lettori siano sempre sorpresi dalle mie idee.” "Il sospettato X" è rilevante per la sua struttura logica e i temi matematici. La serie “Galileo” resta tra le più popolari, unendo intrattenimento e indagine scientifica. Keigo Higashino ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama letterario per l’originalità delle trame e l’approccio umano al crimine.