È morto a New York il professor Clemente Marconi, archeologo e docente alla New York University. Aveva 60 anni.

La notizia della scomparsa è stata comunicata dalla moglie Rosalia Pumo al direttore del Parco archeologico di Selinunte, Felice Crescente.

Una vita dedicata alla ricerca su Selinunte

Per decenni Marconi è stato una figura centrale negli studi sull'antica città siciliana, guidando importanti campagne di scavo a Selinunte e contribuendo a numerose scoperte nell'area dell'Acropoli.

Specializzato nello studio del Mediterraneo antico, ha insegnato alla Columbia University dal 1999 al 2006, prima di entrare all'Institute of Fine Arts della New York University e successivamente all'Università degli Studi di Milano.

Dal 2006 ha diretto, per conto dei due atenei, una missione archeologica a Selinunte, coinvolgendo decine di studenti arrivati da tutto il mondo e trasmettendo loro la passione per l'archeologia e per la conoscenza dell'antica città.

Il ricordo del Parco archeologico

"Con la scomparsa di Clemente Marconi - afferma Crescente - Selinunte perde uno dei suoi più autorevoli studiosi e un archeologo che ha dedicato decenni di ricerca, passione e rigore scientifico alla conoscenza e alla valorizzazione del nostro sito".

"La sua eredità continuerà a vivere negli studi, nelle scoperte e nella memoria di Selinunte", ha aggiunto il direttore del Parco archeologico.