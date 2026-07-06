È scomparso a Roma, all'età di 82 anni, il 4 luglio 2026, Fausto Delle Chiaie, figura pionieristica e riconosciuta come il primo vero street artist romano. L'artista ha dedicato la sua vita a portare l'arte fuori dai tradizionali spazi espositivi, trasformando le strade della capitale in un museo a cielo aperto e rendendola accessibile a tutti. La sua pratica distintiva, denominata “Infrazione”, consisteva nel disporre le proprie opere direttamente a terra, un gesto che catturava l'attenzione di migliaia di passanti e suscitava l'interesse di critici e collezionisti.

Per anni, Via dei Cappellari è stata uno dei luoghi principali delle sue esposizioni, spesso in collaborazione con il laboratorio di Andrea Bottai. Il critico Achille Bonito Oliva descrisse Delle Chiaie come capace di creare una «democrazia dello sguardo». Un importante riconoscimento giunse con l’ingresso di una sua opera sul distanziamento sociale nella Collezione Farnesina, evento che l’artista commentò con la sua tipica ironia: «Alla fine mi hanno appeso». Nel 2021, una petizione promossa dallo scrittore Pino Giannini per l’applicazione della Legge Bacchelli, volta a garantire un vitalizio a cittadini che hanno illustrato la Patria in stato di necessità, raccolse oltre 27mila firme, tra cui quella di Bonito Oliva.

Il percorso artistico e l'impatto sulla città

Fausto Delle Chiaie si era formato alla Scuola Libera del Nudo dell’Accademia di Belle Arti di Roma e aveva iniziato la sua attività negli Anni Settanta, esplorando le suggestioni della Pop Art, dell’Informale e dell’Arte Povera. Nel 1986 pubblicò il Manifesto Infrazionista, introducendo il concetto di “infra-azione”: un’azione che consisteva nel collocare una o più opere nello spazio pubblico, lasciandole vivere autonomamente e rendendole responsabilità dello sguardo altrui. Dal 1987, sulla salita del Pincio, iniziò a esporre centinaia di opere semplicemente appoggiate a terra o sui muretti, costruendo giorno dopo giorno un museo informale e inclusivo, accessibile a tutti.

Il suo lavoro mantenne una natura nomade, spostandosi tra la Galleria Sciarra, Piazza Augusto Imperatore e altri luoghi simbolici di Roma.

Le sue installazioni erano spesso composte da oggetti recuperati e abbandonati, come sassi, carte e tele, e le sue performance improvvisate trasformavano momenti ordinari in veri e propri eventi artistici. Il suo volto e le sue composizioni, fatte di piccoli dipinti, assemblaggi e invenzioni poetiche, divennero parte integrante del paesaggio urbano romano, riconosciuti da migliaia di cittadini e turisti. Parallelamente alla sua attività di strada, Delle Chiaie espose in Italia e all’estero, partecipando a mostre significative come quella al Castello di Rivara nel 2008 e alla collettiva “Scala Mercalli.

Il terremoto creativo della Street Art Italiana” all’Auditorium di Roma nello stesso anno. Documentari come “Robaccia Rubbish” e “Ho fatto una barca di soldi”, insieme a intensi ritratti televisivi, contribuirono a diffondere la sua figura anche oltre la cerchia degli addetti ai lavori.

Riconoscimenti istituzionali e memoria collettiva

Negli ultimi anni, il lavoro di Delle Chiaie ha continuato a ricevere riconoscimenti anche dalle istituzioni. Nel 2018 il MACRO lo invitò con il progetto “Il museo a cielo aperto per sette giorni a Macro Asilo”, mentre nello stesso anno pubblicò la sua autobiografia artistica “Fuori catalogo”. La sua opera “Distanziamento sociale” è entrata nella prestigiosa Collezione Farnesina.

Nel luglio 2023, il Consiglio dei Ministri gli riconobbe ufficialmente il beneficio previsto dalla Legge Bacchelli, destinato agli artisti che hanno dato lustro al Paese trovandosi in condizioni economiche difficili. Delle Chiaie lascia la compagna Noreen e una vasta comunità di artisti, galleristi e cittadini, a Roma e oltre, che nella sua arte «minima» hanno riconosciuto, per decenni, un modo unico di raccontare la città e la vita. Il ricordo delle sue performance e delle sue installazioni mutevoli rimane vivo sulle pareti delle case che conservano le sue tele, tra le righe dei libri che gli sono stati dedicati e nei frame dei docufilm che hanno provato a raccontarlo.