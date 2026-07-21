È scomparso a Roma Pippo Di Marca, attore e regista di spicco, riconosciuto come una delle figure più influenti dell'avanguardia teatrale italiana. Nato a Palermo nel 1943, Di Marca ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nel panorama del teatro sperimentale, lasciando un'impronta indelebile con la sua attività di fondatore e animatore del Meta-Teatro, gruppo nato nel 1971. La notizia della sua dipartita è stata diffusa il 21 luglio 2026.

Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, Di Marca si è distinto sia come interprete che come direttore artistico, portando in scena numerosi spettacoli caratterizzati da una profonda ricerca e una costante spinta all'innovazione.

Il Meta-Teatro, da lui co-fondato insieme a Barbara Dondi, è emerso come un vero e proprio laboratorio per la sperimentazione scenica, con una produzione che ha abbracciato oltre cinquant'anni di attività. Oltre al suo impegno sul palco e dietro le quinte, Pippo Di Marca è stato anche un prolifico autore di saggi e pubblicazioni dedicate alle arti sceniche, contribuendo in modo significativo alla riflessione teorica sul teatro. Tra i suoi lavori letterari più noti si annoverano "La stanza della memoria" e "Il viaggio di Arlecchino".

L'eredità del Meta-Teatro e la ricerca continua

Il percorso artistico di Pippo Di Marca si è snodato principalmente tra la sua città natale, Palermo, e Roma, dove ha vissuto e operato per la maggior parte della sua esistenza.

Il Meta-Teatro, nato nei primi anni Settanta, è diventato rapidamente un crocevia per artisti e progetti innovativi, affermandosi come uno spazio vitale per la scena alternativa italiana. Di Marca ha intessuto importanti collaborazioni con figure di rilievo del teatro contemporaneo e ha partecipato attivamente a festival sia nazionali che internazionali, ottenendo numerosi riconoscimenti per la sua instancabile attività di ricerca.

Nonostante la sua prevalente attività nella capitale, Di Marca ha sempre mantenuto un profondo legame con la Sicilia, la sua terra d'origine. La sua produzione artistica è stata costantemente improntata all'esplorazione di linguaggi non convenzionali e alla sperimentazione di nuove forme espressive.

"Il teatro è un luogo di libertà e di ricerca continua", una frase che ben sintetizza la sua filosofia, pronunciata in una delle sue ultime interviste, e che risuona come un testamento della sua visione.

Meta-Teatro: un faro per l'avanguardia

Il Meta-Teatro, concepito e fondato da Pippo Di Marca, si affermò come uno dei primi e più significativi gruppi italiani interamente dedicati all'avanguardia e alla sperimentazione teatrale. Dalla sua nascita nel 1971, con sede a Roma, il gruppo ha promosso una vasta e diversificata attività che includeva produzione di spettacoli, percorsi di formazione e l'ospitalità di numerosi artisti emergenti e affermati. Il Meta-Teatro si è distinto per la sua capacità di proporre allestimenti scenici audaci e innovativi, e per il costante coinvolgimento di giovani talenti, sia attori che registi.

L'operato del gruppo ha giocato un ruolo cruciale nel rinnovamento del linguaggio teatrale italiano, favorendo un fertile incontro tra diverse discipline artistiche e aprendo nuove prospettive creative. La scomparsa di Pippo Di Marca lascia un incolmabile vuoto nel mondo del teatro di ricerca, dove il suo contributo è universalmente riconosciuto come fondamentale per lo sviluppo di nuove forme espressive e per l'instancabile promozione della creatività scenica.