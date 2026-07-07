Il concerto di Bobby Solo, atteso alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago (Umbria) per il Festival dei Tramonti il 4 luglio, è stato annullato. La causa: numerosi moscerini acquatici (chironomidi). La direzione del Festival ha comunicato la cancellazione, precisando che la decisione non è riconducibile all'organizzazione, che aveva fortemente voluto lo spettacolo.

La scelta dell'artista e la reazione degli organizzatori

Gli organizzatori hanno dichiarato che l'artista ha scelto autonomamente di non esibirsi, abbandonando la location nel pomeriggio e motivando il rifiuto con i chironomidi.

La direzione del Festival ha espresso disappunto per l'azione senza preavviso. Il pubblico è stato subito informato tramite i canali social per ridurre i disagi, e il rimborso dei biglietti è stato confermato.

Possibili azioni legali e il bilancio del Festival

La direzione del Festival dei Tramonti sta valutando di procedere per vie legali, poiché l'artista aveva già ricevuto il compenso pattuito. Gli organizzatori si sono detti "colti completamente di sorpresa da un comportamento tanto improvviso quanto ingiustificato". Hanno evidenziato come la sera precedente, sempre alla Rocca del Leone, il "Gran galà della danza sotto le stelle" si fosse svolto con successo (oltre 150 artisti e circa 500 spettatori), a dimostrazione dell'idoneità della location.

Nonostante le polemiche, la quarta edizione del Festival dei Tramonti si conferma un successo, con numerosi appuntamenti che hanno registrato il tutto esaurito. L'organizzazione ha ribadito l'impegno nel promuovere iniziative culturali di qualità, volte a valorizzare il Lago Trasimeno e attrarre un pubblico più ampio. È già in corso un dialogo con il Comune di Castiglione del Lago per un grande concerto il prossimo anno, a conferma della vitalità e dell'attrattiva della manifestazione e della Rocca del Leone.