La selezione ufficiale per il Concorso Internazionale di Orizzonti Corti dell’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stata completata. L’evento, diretto da Alberto Barbera, si terrà dal 2 al 12 settembre 2026. Sono quindici le opere scelte, tutte in anteprima mondiale e prodotte da tredici Paesi diversi. Di queste, tredici cortometraggi si contenderanno il Premio Orizzonti per il miglior corto, mentre due titoli saranno presentati fuori concorso.

I dettagli della selezione e i registi italiani

La Biennale di Venezia ha ricevuto quest’anno 2500 cortometraggi, di cui 205 italiani.

Nella selezione ufficiale, due registi italiani sono in corsa per il premio principale: Tommaso Acquarone con “Angelo azzurro” e Virginia Mori con l’animazione “Sasso, carta, forbici”. Tra i titoli internazionali in gara spiccano “Paper Plane”, firmato dall’attrice e regista Saoirse Ronan, e “Los Poderos” di Salim Jaller. La sezione Fuori concorso include la co-regia italiana di Alessandro Ingaria e Simone Massi con “Il senso della terra”. Le proiezioni ufficiali dei cortometraggi selezionati avranno luogo il 10 e l’11 settembre.

Orizzonti Corti: la sezione dedicata ai nuovi talenti

Il Concorso Internazionale di Orizzonti Corti rappresenta una delle sezioni più significative della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, organizzata dalla Biennale di Venezia.

Questa sezione è dedicata ai cortometraggi che esplorano nuove tendenze espressive nel panorama cinematografico globale. Per l’edizione 2026, la selezione conferma l’attenzione della manifestazione verso la promozione della creatività e della diversità culturale nel settore, con tredici opere in gara e due fuori concorso.

La Biennale di Venezia è riconosciuta come una delle istituzioni culturali più antiche e prestigiose a livello internazionale, con un’ampia attività che abbraccia l’arte, il cinema, la danza, la musica, il teatro e l’architettura. La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, giunta alla sua 83esima edizione, si conferma un appuntamento cruciale per la valorizzazione del cinema d’autore e delle nuove generazioni di registi.