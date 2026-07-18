La Valle d’Aosta ha inaugurato i suoi eventi estivi dedicati all’artigianato con l’apertura della Mostra-Concorso. Questo appuntamento, tra i più attesi nel panorama culturale regionale, si tiene ad Aosta e coinvolge artigiani da tutta la regione. L'iniziativa offre una piattaforma per esporre le proprie creazioni e competere per il riconoscimento delle migliori realizzazioni nell’artigianato tradizionale.

Organizzata dall’Assessorato regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, la Mostra-Concorso espone manufatti realizzati secondo le tecniche della tradizione valdostana.

L’evento, ospitato nella sede espositiva di Aosta, è una vetrina essenziale per la promozione delle eccellenze locali. Gli organizzatori sottolineano l'importanza della manifestazione per valorizzare il lavoro degli artigiani e far conoscere al pubblico le produzioni tipiche. La mostra rimarrà aperta per diverse settimane, permettendo ai visitatori di ammirare le opere e incontrare gli autori.

Eventi collaterali e valorizzazione della tradizione

La Mostra-Concorso si inserisce in un ricco calendario di eventi estivi che animeranno la Valle d’Aosta, rivolti ad appassionati e turisti. Il programma prevede laboratori dimostrativi, incontri con gli artigiani e approfondimenti su tecniche e materiali.

L’obiettivo è trasmettere il valore della tradizione artigianale valdostana e favorire il ricambio generazionale nel settore.

Il ruolo dell'Assessorato e il sostegno all'artigianato

L’Assessorato regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro è il motore propulsore della valorizzazione dell’artigianato locale e dello sviluppo del tessuto produttivo della Valle d’Aosta. Le sue competenze spaziano dal sostegno diretto alle imprese artigiane alla promozione di attività formative e culturali che rafforzano il legame tra tradizione e innovazione. Tra le sue principali attività figurano la promozione di eventi culturali, il sostegno alla formazione professionale e l’erogazione di contributi a favore delle aziende.

La Mostra-Concorso è uno strumento chiave attraverso cui l’Assessorato persegue la conoscenza e la diffusione dell’artigianato tipico, impegnandosi a sostenere la crescita economica della regione valorizzando competenze e tradizioni locali.