La 83ᵃ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre, registra un dato significativo: una sola regista donna, May el‑Toukhy con il film Woman Unknown, è presente nel concorso ufficiale. Il direttore Alberto Barbera l'ha definita il «minimo storico di questi ultimi anni».

Barbera ha espresso rammarico, dichiarando di aver sperato «fino all’ultimo, disperatamente, scusate il gioco di parole, di trovare film al femminile di qualità adeguata da poter competere all’interno del concorso principale». Ha poi sottolineato che la Mostra di Venezia si è distinta, premiando «dal 2020 in poi, il maggior numero di film realizzati da donne...

Più di Cannes, più di Berlino, più di altri». Ha inoltre evidenziato una significativa presenza femminile in sezioni come cortometraggi, Venice Immersive e Orizzonti, ribadendo però: «noi, come ripeto ogni anno, siamo l’ultimo anello di una catena che parte molto prima».

Barbera ha fornito dati preoccupanti: le proposte femminili sono scese al 24 % (dal quasi 30 % precedente), un calo definito «inquietante». Ha chiarito che la selezione si basa esclusivamente sulla qualità dei film, ribadendo: «Noi non scegliamo i film in base al genere... ma in base alla qualità dei film stessi, è il nostro unico criterio».

Contesto e rappresentanza femminile alla Mostra

La presenza di una sola regista nel concorso principale contrasta nettamente con le tre cineaste in gara nell'edizione precedente (Kaouther Ben Hania, Shu Qi e Valérie Donzelli), evidenziando una marcata diminuzione nel panorama competitivo principale.

La Mostra ha comunque sostenuto la creatività femminile: negli ultimi tre anni, ha premiato più film diretti da donne rispetto a Cannes e Berlino. Quest'anno, le donne presiedono le tre giurie principali e sono fortemente rappresentate in sezioni come Orizzonti, a testimonianza di un impegno concreto verso l'equilibrio di genere.

Un calo strutturale o episodico?

Il calo delle proposte femminili (dal 30 % al 24 %) suggerisce un problema strutturale piuttosto che episodico. Il festival, come spiegato da Barbera, seleziona solo ciò che riceve, imponendo una riflessione al sistema produttivo e distributivo, che propone meno titoli diretti da donne.

La priorità, ribadita da Barbera, resta la coerenza artistica basata sulla qualità.

Ciò solleva interrogativi sull'accesso e la visibilità delle registe, a prescindere dalla qualità intrinseca delle opere. Non si possono compensare tali squilibri con scelte di genere, seppur motivate da ragioni di rappresentanza.

Resta aperta la domanda sulle cause profonde di questa tendenza: minori opportunità produttive, selezioni meno inclusive o dinamiche di mercato penalizzanti per le registe. La presenza di una sola regista impone una riflessione approfondita sull'intero sistema: la partecipazione femminile significativa e sostenibile è responsabilità dell'intera catena produttiva, non solo dei festival.