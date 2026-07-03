La 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ha annunciato la sezione “Venezia Classici”, dedicata alla proiezione in anteprima mondiale di diciannove film restaurati nell’ultimo anno. Curata da Alberto Barbera e Federico Gironi, la sezione offre di riscoprire capolavori del passato, italiani e internazionali, grazie a un restauro attento.

Il programma di "Venezia Classici"

Tra i titoli italiani spiccano ‘Col cuore in gola’ di Tinto Brass, ‘Lo zio di Brooklyn’ di Ciprì e Maresco, ‘Brutti, sporchi e cattivi’ di Ettore Scola, ‘Viaggio in Italia’ di Roberto Rossellini e ‘La lunga notte del ’43’ di Florestano Vancini.

La selezione include anche importanti film internazionali: ‘Vogliamo vivere!’ di Ernst Lubitsch, ‘I selvaggi’ di Roger Corman, ‘Minnie e Moskowitz’ di John Cassavetes, ‘Cenere e diamanti’ di Andrzej Wajda, ‘Cul de sac’ di Roman Polanski, ‘L’illusione viaggia in tramvai’ di Luis Buñuel, ‘Los de la mesa 10’ di Simón Feldman, ‘The Catch’ di Shinji Sōmai, ‘English, August’ di Dev Benegal, ‘Poliziotto di quartiere’ di Ning Ying, ‘The Story of Woo Viet’ di Ann Hui e ‘Gli occhi azzurri’ di Flora Gomes.

Omaggio a Tinto Brass e "Col cuore in gola"

La sezione si aprirà con un omaggio a Tinto Brass, regista veneziano e figura di spicco del cinema italiano degli anni Sessanta. Il film di preapertura, il 1° settembre, sarà ‘Col cuore in gola’ (1967), un thriller pop da lui diretto e montato.

Girato a Londra, vede protagonisti Jean-Louis Trintignant ed Ewa Aulin, con la consulenza grafica di Guido Crepax. La trama vede Bernard, attore francese, impegnato a scagionare la giovane Jane da un’accusa di omicidio. Il restauro digitale 4K, realizzato dal CSC-Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma con il supporto di Netflix e i materiali di Compass Film, sarà proiettato al Lido.

La giuria studentesca e la riscoperta

Una giuria di studenti universitari, presieduta da Daniele Vicari, assegnerà il Premio Venezia Classici al miglior restauro. La sezione, con film da diversi paesi, sottolinea l’importanza della conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico mondiale. “Venezia Classici” si conferma spazio fondamentale per la memoria storica del cinema, offrendo al pubblico l’opportunità di confrontarsi con opere di epoche e stili diversi.