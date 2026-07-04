La sezione Venezia Classici della 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si prepara a celebrare il cinema del passato con una ricca selezione di restauri e riscoperte d'autore. Diretta da Alberto Barbera, l’edizione 2026, in programma al Lido dal 28 agosto all’8 settembre, presenterà diciannove film restaurati e nove documentari dedicati alla memoria della settima arte.

Tra i capolavori restaurati più attesi figurano opere iconiche internazionali come “To Be or Not to Be” (Vogliamo Vivere!) di Ernst Lubitsch, “The Stranger” (Lo straniero) di Orson Welles e “Coogan’s Bluff” (Senza un attimo di tregua) di Don Siegel.

Non mancano i grandi classici italiani, tra cui “La reazione a catena” di Mario Bava e “Le soldatesse” di Valerio Zurlini. Il programma si arricchisce inoltre con restauri di film firmati da maestri come Lina Wertmüller, Peter Bogdanovich, Nicholas Ray, Luigi Magni, Luis Buñuel, John Cassavetes, Roberto Rossellini, Ettore Scola, Daniele Ciprì e Franco Maresco.

L'eredità dei capolavori restaurati

La rassegna Venezia Classici è nata con l'intento di offrire al pubblico e agli addetti ai lavori copie restaurate di opere che hanno profondamente segnato la storia del cinema. Questo impegno è reso possibile dal contributo fondamentale di prestigiose istituzioni come la Cineteca di Bologna, la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia e il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

La selezione 2026 include pellicole premiate e successi di pubblico che hanno lasciato un'impronta indelebile nei decenni passati.

Accanto ai film restaurati, la sezione propone nove documentari che esplorano la memoria del cinema e le figure centrali della sua storia. Queste opere, selezionate per la loro capacità di narrare e trasmettere la passione cinematografica, consolidano Venezia Classici come un punto di riferimento internazionale per la valorizzazione del patrimonio filmico.

La Mostra di Venezia e la valorizzazione del patrimonio filmico

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, evento di punta della Biennale di Venezia e fondata nel 1932, è un appuntamento di risonanza mondiale che ogni anno attira cineasti, storici e appassionati al Lido.

Introdotta nel 2012, la sezione Venezia Classici si è affermata per il suo ruolo cruciale nella preservazione e nella diffusione del patrimonio cinematografico. I restauri presentati provengono da importanti cineteche e laboratori specializzati a livello globale, tra cui spiccano il laboratorio L’Immagine Ritrovata di Bologna e la Film Foundation di Martin Scorsese.

Il valore intrinseco di questa sezione è ulteriormente evidenziato dalla presenza in catalogo di film rari, versioni inedite e capolavori rinnovati. Ciò favorisce un prezioso scambio culturale tra le nuove generazioni di spettatori e i grandi maestri del passato. Attraverso Venezia Classici, la Mostra di Venezia riafferma con forza il suo ruolo di promotrice della cultura cinematografica, offrendo ogni anno una prospettiva unica sul cinema restaurato e sulla sua duratura eredità.