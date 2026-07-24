La prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026, accoglierà nella sezione Orizzonti il film "The Color of the Sun". Questo lungometraggio d’esordio, diretto e sceneggiato dal franco-canadese Xavier Tera, è una coproduzione internazionale che unisce Italia, Giappone e Canada. Ambientato sull’isola di Okinawa, il film narra le vicende di Kamei e dei suoi amici durante le vacanze estive, alle prese con un futuro incerto. L’incontro con Colin, un adolescente cresciuto nella base americana di Naha, segna una svolta nelle loro vite.

La produzione di "The Color of the Sun" vede la collaborazione di Janie Chartier per Twin Brains Films di Tokyo, Stella Rossa Savino per la romana MIA Film e Antonio Miyakawa per Wise Pictures di Milano, evidenziando la forte sinergia internazionale. John Lesher, premio Oscar per "Birdman" nel 2014 ed ex dirigente Paramount, figura tra i produttori esecutivi. L’avvocata Alessandra Tarissi De Jacobis, esperta del settore cinematografico, ha sottolineato l’importanza delle coproduzioni internazionali in un’industria complessa: “Permettono di condividere risorse, ampliare la visione creativa e garantire stabilità ai progetti. L’Italia, con la sua tradizione e i suoi strumenti di sostegno, resta un partner centrale”.

Ha aggiunto che “il coraggio e la determinazione di Stella e dell’intera squadra produttiva dimostrano quanto queste collaborazioni possano generare opere solide, ambiziose e capaci di affrontare un mercato in trasformazione”.

"The Color of the Sun": una coproduzione internazionale a Venezia

"The Color of the Sun" è un esempio significativo di collaborazione cinematografica internazionale. Girato in 35mm in lingua giapponese e inglese, il film sarà distribuito in Canada da Immina Films e uscirà nelle sale dopo la presentazione veneziana. La squadra tecnica include nomi di rilievo come Sayombhu Mukdeeprom alla direzione della fotografia, Rika Nakanishi alla direzione artistica, Véronique Barbe al montaggio e Philippe Aubin-Dionne e Jason Chung Won per la colonna sonora.

I ruoli principali sono affidati a Naoto Shimajiri e West Mulholland.

La storia, ambientata sullo sfondo della lunga presenza militare statunitense a Okinawa, è un racconto di formazione. Un adolescente locale, segnato dal lutto, stringe un legame con un coetaneo cresciuto sulla base americana. Il film esplora, da prospettive diverse, il significato di appartenere a una terra con identità stratificate. Le tematiche dell’identità, del radicamento e dell’amicizia si intrecciano in uno scenario suggestivo, dove la storia dell’isola diventa parte integrante della narrazione.

Xavier Tera: un regista tra mondi e linguaggi

Xavier Tera, nato a Montréal, ha sviluppato una carriera internazionale tra Regno Unito e Giappone.

Il suo stile visivo si distingue per l’abilità di fondere documentario e fiction, esplorando questioni di identità, memoria e appartenenza. Regista e fotografo, Tera ha ottenuto riconoscimento anche nel campo dell’arte contemporanea, con una mostra al Museo McCord Stewart di Montréal nel 2024 che lo ha affermato come voce di spicco nella ritrattistica. Le sue collaborazioni internazionali includono artisti come Harry Styles, Rosalía e Kaytranada.

La selezione di "The Color of the Sun" a Venezia è un traguardo significativo per Tera, che ha dichiarato: “On rêve toujours de ces sélections en se disant que peut-être! Peut-être un jour! Le fait d’être en sélection officielle pour mon premier film, c’est surréel”.

La distribuzione e le vendite internazionali sono affidate a The Pool Films. Immina Films, la società canadese fondata nel 2022, promuove la cinematografia quebecchese e opere europee, rafforzando i legami tra i festival e i talenti emergenti. La presenza del film alla Mostra conferma l’interesse globale verso narrazioni innovative e coproduzioni internazionali capaci di unire visioni da diversi Paesi.