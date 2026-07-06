Le Scuderie Aldobrandini di Frascati si aprono a un'esperienza culturale inedita con l'inaugurazione della mostra "Shaman", un progetto ambizioso che intende creare un dialogo vibrante tra l'arte urbana contemporanea e il millenario patrimonio archeologico. Questa iniziativa, ospitata nella suggestiva e storica sede dei Castelli Romani, propone un percorso espositivo innovativo, dove reperti antichi e opere di street art si incontrano in un confronto stimolante tra passato e presente.

"Shaman": Un Ponte tra Antico e Moderno

Il cuore del progetto "Shaman" risiede nella sua missione di valorizzare il ricco patrimonio archeologico del territorio attraverso l'adozione di un linguaggio artistico decisamente contemporaneo.

L'esposizione presenta una curata selezione di reperti archeologici, emersi da scavi condotti in diverse aree della regione, che vengono posti in relazione diretta con le creazioni di talentuosi artisti urbani. Questi ultimi hanno saputo reinterpretare, con le loro opere, il tema profondo e universale dello sciamanesimo, creando connessioni inaspettate e significative.

L'allestimento è stato concepito per andare oltre la semplice giustapposizione, mirando a stimolare una profonda riflessione nel visitatore. L'obiettivo è esplorare il complesso e affascinante rapporto che lega le radici storiche della nostra civiltà alle molteplici e dinamiche espressioni artistiche del presente. Si invita il pubblico a considerare come l'arte, in ogni sua forma, possa fungere da ponte tra epoche distanti, rivelando continuità e nuove prospettive.

Le Scuderie Aldobrandini: Un Polo Culturale di Eccellenza

Le Scuderie Aldobrandini si confermano come uno dei più prestigiosi e attivi poli culturali di Frascati e dell'intera area dei Castelli Romani. Questa imponente struttura, strategicamente posizionata nel cuore storico della città, è rinomata per ospitare con regolarità una vasta gamma di mostre, eventi e iniziative dedicate all'arte e alla cultura in tutte le sue sfaccettature. L'edificio, oggetto di un meticoloso restauro che lo ha riconvertito in un moderno e funzionale spazio espositivo, è stato progettato per accogliere con versatilità sia collezioni permanenti di grande valore che esposizioni temporanee di respiro internazionale.

La sua configurazione attuale lo rende un punto di incontro privilegiato, dove la tradizione architettonica e storica si fonde armoniosamente con l'innovazione degli allestimenti e delle proposte culturali.

In questo contesto dinamico e stimolante, la mostra "Shaman" si inserisce perfettamente, offrendo un'esperienza immersiva e coinvolgente. L'iniziativa mira a catturare l'attenzione e a favorire la partecipazione di un pubblico eterogeneo, spaziando dagli appassionati di storia e archeologia agli estimatori dell'arte contemporanea, proponendo a tutti la scoperta di connessioni inedite e sorprendenti tra mondi apparentemente distanti.