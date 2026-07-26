Le Mura Timoleontee di Gela, un complesso arcaico risalente al IV secolo avanti Cristo, saranno al centro di un ambizioso progetto di mappatura digitale ad alta definizione. Questa iniziativa, volta a documentare e conservare l'importante sito archeologico con tecnologie avanzate, nasce dalla collaborazione tra l'Università di Messina, con la professoressa Caterina Ingoglia come referente, e l'ateneo statunitense della South Florida di Tampa, sotto la responsabilità di Davide Tanasi. Il progetto è stato formalizzato grazie a un protocollo d'intesa siglato tra il Parco Archeologico di Gela, diretto da Ennio Turco, e l'università messinese, segnando un passo significativo per la tutela del patrimonio culturale.

Considerate tra le più antiche strutture di fortificazione della Sicilia, le Mura Timoleontee furono edificate in epoca ellenistica utilizzando tecniche miste. Il passare del tempo e una manutenzione spesso limitata hanno reso impellente la necessità di una verifica complessiva del loro stato di conservazione. Per rispondere a questa esigenza, il progetto impiegherà strumenti all'avanguardia come scanner laser, rilievi tridimensionali, fotogrammetria ad altissima definizione e metodologie archeometriche. L'obiettivo è realizzare una mappatura estremamente dettagliata delle fortificazioni, creando un archivio digitale permanente che fornirà un quadro esaustivo della consistenza attuale dei materiali, dei dati strutturali e dei possibili metodi di intervento per il consolidamento e la preservazione del sito.

Collaborazione internazionale e obiettivi scientifici

Il progetto scientifico, fortemente voluto dal direttore Ennio Turco e promosso dal Parco Archeologico di Gela nell'ambito della convenzione con l'Università di Messina, si propone di aggiornare le conoscenze sulle Mura Timoleontee attraverso uno studio interdisciplinare approfondito. Verranno analizzati il monumento sotto il profilo storico, archeologico, architettonico e conservativo, arricchendo il corpus di studi che ha già reso Gela un punto di riferimento fondamentale per l'archeologia mediterranea.

Un momento chiave per la presentazione di questa iniziativa è stata la conferenza tenutasi il 25 luglio, che ha riunito studiosi di spicco nel campo dell'archeologia e delle nuove tecnologie applicate ai beni culturali.

Protagonisti dell'incontro sono stati Caterina Ingoglia, docente associata all’Università di Messina, che ha illustrato il progetto scientifico, e Davide Tanasi, docente della University of South Florida, che ha approfondito l'applicazione delle tecnologie digitali. L'evento ha visto anche la partecipazione dell'ingegnere Francesco Butera, presidente internazionale della Fondazione delle Città Murate e Fortificate del Mondo, il quale ha presentato la rete internazionale delle città murate, di cui Gela è parte integrante proprio grazie alle sue Mura Timoleontee di Capo Soprano.

Le Mura Timoleontee: storia e valorizzazione

Le Mura Timoleontee rappresentano una delle più significative testimonianze dell'architettura militare greca del IV secolo avanti Cristo.

La loro scoperta, avvenuta casualmente nel febbraio del 1948 ad opera di Vincenzo Interlici nell’area di Capo Soprano, fu immediatamente riconosciuta dal soprintendente Pietro Griffo come un ritrovamento di eccezionale valore. Le successive ricerche furono affidate agli archeologi Piero Orlandini e Dinu Adamesteanu, quest'ultimo pioniere nell'introduzione di metodologie innovative nelle indagini archeologiche in Sicilia.

L'attuale progetto si inserisce in questa illustre tradizione, mirando a restituire alle Mura Timoleontee il ruolo centrale che meritano nella storia dell'archeologia del Mediterraneo. Attraverso la cooperazione tra istituzioni, università e realtà culturali internazionali, l'iniziativa intende promuovere la valorizzazione e la tutela del ricco patrimonio archeologico locale, garantendo che questo monumento storico continui a essere studiato e preservato per le generazioni future.