Il Museo Nazionale del Cinema si prepara a un rinnovamento. Il presidente Enzo Ghigo e il direttore Carlo Chatrian hanno annunciato la ristrutturazione degli spazi, con lavori previsti dal 2028, per migliorare funzionalità e valorizzare il patrimonio cinematografico. Il rinnovo dello Statuto vedrà l'ingresso della Città Metropolitana di Torino e del Ministero della Cultura tra i soci, rafforzando il ruolo nazionale del Museo, grazie al contributo annuale di 2,2 milioni di euro. Confermate le direzioni dei festival: Giulio Base per il Torino Film Festival, Vladimir Luxuria per il Lovers Film Festival e Lia Furxhi per Cinemambiente, garantendo continuità.

Programma Culturale e Restauri

L'autunno 2026 inaugura un programma. Il Museo parteciperà alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, presentando il restauro in 4K di "La ilusión viaja en tranvía" (1954) di Luis Buñuel. La Mole Antonelliana ospiterà la mostra "Gillo Pontecorvo. Una battaglia dopo l’altra", dedicata al regista a vent’anni dalla scomparsa, con materiali d’archivio e il Leone d’Oro del 1966. Queste iniziative evidenziano la vocazione cinematografica di Torino, ponendo il cinema al centro dell'offerta culturale.

La Mole Antonelliana: Eventi e Futuro

La Mole Antonelliana, sede del Museo Nazionale del Cinema, è un simbolo di Torino e un polo culturale. Nell'estate 2026, per il lancio del film "Minions & Monsters", la Mole e il Museo hanno ospitato eventi immersivi, con un'installazione interattiva gratuita.

La presentazione in anteprima del film al Cinema Massimo è stata preceduta da un Orange Carpet di 130 metri che ha collegato la Mole Antonelliana al cinema. La Mole si è illuminata di giallo e ha ospitato un videomapping tematico. Tali attività, supportate dalla Film Commission Torino Piemonte, rafforzano l'immagine di Torino come città laboratorio per la cultura cinematografica e l'intrattenimento. Il Museo Nazionale del Cinema si conferma tra le più significative istituzioni culturali italiane, pronto a consolidare e ampliare il proprio ruolo con il nuovo statuto e gli investimenti previsti.