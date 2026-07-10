Il Teatro Lirico di Cagliari inaugura la rassegna musicale Rotte Sonore Summer 'Piccoli borghi' domenica 12 luglio, portando la grande musica classica nel suggestivo scenario del giardino del Museo Archeologico ‘Ferruccio Barreca’ di Sant’Antioco. L'appuntamento è fissato per le ore 21:30, promettendo una serata all'insegna dell'eccellenza musicale e della valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Protagonista di questa attesa apertura è il Trio d’ance del Teatro Lirico di Cagliari, una formazione di fiati di alto livello. L'ensemble è composto da Andrea Saccarola e Andrea Arcieri, entrambi stimati primi oboi dell’orchestra del Lirico, affiancati da Francesca Vieri al corno inglese.

La loro esibizione promette di incantare il pubblico con un repertorio raffinato e coinvolgente, mettendo in risalto la maestria esecutiva dei musicisti.

Il programma musicale della serata è stato attentamente selezionato per offrire un'esperienza ricca e variegata. Saranno eseguite le "Variazioni su un tema di Paisiello" di Johann Nepomuk Wendt, un pezzo che mette in risalto la versatilità e le capacità espressive degli strumenti a fiato. Seguirà il "Trio per oboi e corno inglese in Do maggiore, op. 87", un'opera che evidenzia l'armonia e la maestria dei musicisti nella musica da camera. La chiusura sarà affidata alle celebri "Variazioni sul tema 'Là ci darem la mano' da Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart", rielaborate da Ludwig van Beethoven, un omaggio a due giganti della musica classica che promette di emozionare.

Il concerto avrà una durata complessiva di cinquanta minuti e l'ingresso sarà libero, fino a esaurimento dei posti disponibili, offrendo a tutti l'opportunità di partecipare a questo evento culturale di spicco.

La rassegna Rotte Sonore Summer: un ponte tra musica e territori

La rassegna Rotte Sonore Summer 'Piccoli borghi', curata con dedizione dal Teatro Lirico di Cagliari, si propone come un'estensione significativa della programmazione estiva principale. Questa iniziativa affianca la manifestazione maggiore, inaugurata con successo nel nuovo e suggestivo palcoscenico del Teatro del Mare a Cagliari, che ha visto la partecipazione di artisti di fama internazionale come Amii Stewart. L'edizione 'Piccoli borghi' è stata concepita per valorizzare le eccellenze musicali e i tesori nascosti dell'isola, portando la cultura in contesti unici.

Il calendario di Rotte Sonore Summer 'Piccoli borghi' prevede un totale di quattro concerti, ciascuno dei quali vedrà protagonisti ensemble e formazioni da camera composte esclusivamente da professoresse e professori dell’Orchestra del Lirico. Questa scelta sottolinea l'alto livello artistico e la professionalità dei musicisti coinvolti, garantendo esibizioni di qualità superiore. I luoghi selezionati per ospitare questi eventi non sono casuali: si tratta di altrettanti siti di grande valore storico, artistico e paesaggistico, scelti per creare una sinergia unica tra la musica e l'ambiente circostante, arricchendo l'esperienza culturale del pubblico e promuovendo la bellezza del territorio.

Il Museo Archeologico ‘Ferruccio Barreca’: custode di storia e scenario musicale

Il Museo Archeologico ‘Ferruccio Barreca’ di Sant’Antioco non è solo la cornice di questo prestigioso concerto inaugurale, ma un vero e proprio scrigno di storia e cultura. Situato in via Sabatino Moscati, il museo custodisce una ricca collezione di reperti che narrano l'affascinante storia dell'isola, dalle sue origini fenicie fino all'epoca romana. Attraverso le sue esposizioni, il museo offre ai visitatori un viaggio nel tempo, permettendo di approfondire la conoscenza delle antiche civiltà che hanno plasmato il territorio di Sant’Antioco. La scelta di questo luogo per l'inaugurazione di Rotte Sonore Summer 'Piccoli borghi' enfatizza l'intento della rassegna di combinare l'arte musicale con la valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva e memorabile in uno dei principali punti di interesse culturale della zona.