La Regione Valle d'Aosta ha avviato un percorso significativo per potenziare l'armonizzazione della formazione musicale, concretizzatosi con la prima riunione del gruppo di lavoro per la definizione del Tavolo permanente della formazione musicale e del sistema musicale valdostano. L'iniziativa, annunciata dall’assessore regionale all’istruzione, cultura e politiche identitarie, Erik Lavevaz, mira a creare un sistema basato su confronto, scambio e possibilità di passaggio tra le diverse realtà del settore.

L'organismo, istituito dalla Giunta regionale lo scorso maggio, intende offrire percorsi complementari che valorizzino la dimensione territoriale e gli investimenti effettuati negli anni nel comparto musicale.

Lavevaz ha sottolineato l'importanza di «mettere al centro l'esperienza di chi sceglie di imparare a fare musica, offrendo percorsi complementari che sfruttino la nostra dimensione territoriale e i tanti investimenti fatti negli anni in questo settore».

Il gruppo di lavoro è composto da figure chiave del panorama musicale e scolastico regionale: Silvana Germano, designata dalla sovraintendente agli studi in rappresentanza del mondo della scuola; Efisio Blanc, indicato dall'Associazione regionale cori della Valle d'Aosta; Marino Zanolli, presidente della Fédération des harmonies valdôtaines; Enrico Montanari, coordinatore della Scuola di formazione e orientamento musicale; e Gianni Nuti, presidente del Conservatoire de la Vallée d’Aoste, che coordina i lavori.

Obiettivi e struttura del Tavolo permanente

Il Tavolo permanente della formazione musicale è stato concepito per creare uno spazio di confronto stabile e costruttivo tra i soggetti più rappresentativi del settore musicale in Valle d'Aosta. Tra le tematiche centrali figurano la progettazione di un'orchestra inclusiva, di un'orchestra di rappresentanza del sistema bandistico e di un coro di rappresentanza regionale. Il gruppo opererà in piena autonomia, senza la partecipazione diretta di rappresentanti dell’amministrazione regionale, e la partecipazione dei suoi componenti è a titolo gratuito.

Le attività si concentreranno sull’analisi approfondita dell’assetto complessivo del sistema musicale valdostano e sulla formulazione di indirizzi chiari per il coordinamento dell’offerta formativa.

Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione delle eccellenze musicali regionali e all’inclusione, specialmente attraverso le pratiche collettive.

Riforma nazionale e sinergie regionali

La costituzione del Tavolo permanente in Valle d’Aosta si inserisce in un più ampio contesto di rinnovamento che coinvolge anche il livello nazionale. Nella medesima giornata della prima riunione del gruppo di lavoro valdostano, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare il nuovo regolamento per il sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Questo provvedimento introduce una disciplina unitaria per la programmazione, lo sviluppo e la valutazione delle istituzioni AFAM, quali Conservatori, Accademie di belle arti e Istituti superiori per le industrie artistiche.

Il regolamento nazionale prevede una programmazione triennale, una valutazione periodica delle istituzioni e criteri comuni per l’assegnazione di una parte delle risorse. In parallelo, il percorso regionale valdostano mira a preservare le specificità delle diverse realtà coinvolte, promuovendo al contempo collaborazioni, collegamenti e percorsi condivisi, con l'obiettivo finale di rafforzare complessivamente la qualità della formazione musicale sul territorio.