Kasia Smutniak torna alla regia con Mustang, un documentario personale che segue il successo di Mur, Nastro d’Argento Documentari 2024. L'opera nasce dal viaggio del 2003 compiuto da Smutniak e Pietro Taricone nel Mustang. Scritto da Smutniak e Marella Bombini, il film è prodotto da Fandango, Luce Cinecittà e Pietro Taricone Onlus, con il sostegno di Unione Buddhista Italiana e Ministero della Cultura. La produzione è curata da Domenico Procacci e Kasia Smutniak; la distribuzione nelle sale è affidata a Fandango Distribuzione.

Mustang è descritto dalla regista come "un racconto intimo e inedito" che ripercorre oltre vent’anni di vita.

Nel 2003, Smutniak e Taricone partirono con una piccola telecamera, facendo la promessa di tornare per proteggere quella cultura. Gli eventi successivi impedirono loro di tornare insieme. Anni dopo, la figlia Sophie Taricone riscopre le immagini di quel viaggio e dei successivi ritorni con la madre, dando impulso a una nuova missione: onorare la promessa.

La Scuola nel Mustang: Memoria e Futuro

Nel Mustang, l'incontro con Kunzom Thakuri ha permesso di concretizzare la promessa: la realizzazione di una scuola. L'edificio offre ai bambini la possibilità di continuare gli studi senza lasciare le loro famiglie, salvaguardando identità e tradizioni. Il documentario si sviluppa attraverso la voce narrante di Sophie, intrecciando memoria personale e storia collettiva, in un viaggio tra generazioni.

Le immagini d’archivio si fondono con la crescita della nuova generazione, mentre la regista riflette sulle trasformazioni e su ciò che permane nel tempo, un flusso che nella cultura locale è chiamato Samsara.

La fotografia è di Paolo Pisacane, il montaggio di Ilaria Fraioli, le musiche di Lorenzo Tomio, il montaggio del suono di Gianfranco Marongiu. Produzione esecutiva: Eleonora Savi. La presenza di Sophie Taricone e Kunzom Thakuri arricchisce la narrazione. Il film era in post-produzione nel giugno 2026.

Il Mustang: Custode di un'Identità Millenaria

Il Mustang, regione himalayana nota come "l’ultimo Tibet", ha mantenuto una forte identità culturale buddhista tibetana, spesso minacciata. Il progetto avviato da Smutniak e Taricone, e proseguito dalla figlia Sophie, è fondamentale per la salvaguardia di questo modo di vivere e pensare, offrendo alle nuove generazioni gli strumenti per coltivare la propria cultura.

La costruzione della scuola, fulcro del racconto, risponde all’esigenza di impedire la dispersione di saperi e tradizioni in un contesto di migrazione. Mustang invita a una riflessione sul rapporto tra Occidente e Oriente, crescita personale e tutela delle identità.