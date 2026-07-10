Il documentario ‘Mustang’, ideato e diretto da Kasia Smutniak, svela un racconto intimo della sua vita, legato al ricordo di Pietro Taricone. L'opera ripercorre il loro primo viaggio insieme nel 2003 nella remota regione del Mustang, narrando oltre vent’anni di storia. È un percorso tra amore, perdita e memoria, cercando ciò che resta quando tutto cambia, tra personale e collettivo.

Un viaggio e una promessa

Nel 2003, Kasia Smutniak e Pietro Taricone, da poco insieme, partirono per il Mustang con zaino e telecamera. Quel luogo sospeso nel tempo, senza strade, li segnò.

Lì si scambiarono una promessa: tornare un giorno per proteggere quella cultura. Il corso degli eventi cambiò improvvisamente, e insieme non vi fecero più ritorno. La loro relazione, quasi decennale, vide la nascita della figlia Sophie, oggi figura centrale dell'opera.

Memoria, impegno e la scuola

Il racconto si sviluppa attraverso la voce di Sophie, che riscopre le immagini del primo viaggio e di quelli successivi con la madre. Questo percorso porta all'incontro con Kunzom, una donna locale. Con lei, Kasia Smutniak e Sophie realizzano la promessa: costruire una scuola, permettendo ai bambini di studiare senza abbandonare le famiglie. ‘Mustang’ è un viaggio tra memoria personale e storia collettiva, esplorando amore, perdita e trasformazione nel flusso incessante che in Mustang chiamano Samsara.

Produzione Fandango e il ricordo

Il documentario, scritto da Kasia Smutniak e Marella Bombini, è una produzione Fandango in associazione con Luce Cinecittà e la Pietro Taricone Onlus, con il sostegno dell’Unione Buddhista italiana. Prodotto da Domenico Procacci e Kasia Smutniak, sarà prossimamente distribuito nelle sale. L'opera si inserisce tra le novità più attese del listino Fandango, confermando l’impegno della casa di produzione nel valorizzare narrazioni autentiche e profonde, con forte impatto emotivo e sociale, mantenendo vivo il ricordo.