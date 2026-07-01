Il cortometraggio Mutrion, diretto dal ventiseienne veneziano Marco Cavazzin e prodotto dallo studio indipendente Etimo, si distingue come l’unico titolo italiano selezionato nel concorso internazionale della sezione Pardi di domani alla settantanovesima edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto 2026. Questa importante presenza rappresenta un'occasione significativa per il cinema breve italiano sulla scena internazionale. Il film, della durata di venti minuti, vede come protagonisti Manfredi Marini, già apprezzato in '19' di Giovanni Tortorici, e Giulio Maroncelli, interpreti di una storia che esplora temi profondi legati all'identità e al ritorno alle origini.

La trama di Mutrion si snoda attorno a una leggenda affascinante, tipica di una piccola comunità nascosta tra le isole della laguna veneziana. Secondo il racconto, gli abitanti, al passaggio alla maturità, affrontano la dolorosa caduta dell’unghia dell’alluce, un rito che simboleggia l'ingresso nell'età adulta. Il protagonista, Marco, interpretato da Marini e soprannominato "Mutrion" da bambino per il suo carattere introverso, non ha mai vissuto questo rito. A vent’anni, infatti, ha lasciato amici e famiglia, per poi fare ritorno sull’isola solo quattro anni dopo, cercando di ricucire i legami con il suo passato. Qui ritrova Maicol, interpretato da Maroncelli, un amico d’infanzia dal temperamento opposto al suo, che ha scelto di rimanere sull'isola seguendo la tradizione familiare come pescatore.

Il ritorno di Marco diventa così un catalizzatore per riaffrontare il suo complesso rapporto con il luogo d’origine e le sue antiche usanze, tra ricordi difficili e leggende locali che riemergono con forza.

Genesi e significato simbolico di Mutrion

Marco Cavazzin descrive Mutrion come l'espressione del "desiderio di raccontare un ritorno", il tentativo di ristabilire un contatto con un luogo da cui ci si è allontanati e che, nel tempo, è divenuto al contempo familiare ed estraneo. Il regista sottolinea come nelle isole e nei paesi della laguna veneta persistano tuttora suggestioni, antichi riti e racconti che plasmano l’identità collettiva e la memoria dei residenti. Il fulcro simbolico del cortometraggio – la caduta spontanea dell’unghia dell’alluce – è presentato come un dettaglio grottesco ma profondamente significativo.

Diventa una "prova di appartenenza" al territorio, una "reliquia del corpo e simbolo di passaggio" per i membri della comunità. Nel film, il percorso di Marco non è meramente geografico, ma si configura come un viaggio esistenziale e identitario, che lo porta a confrontarsi con la complessità di un luogo che gli appartiene ma che è anche fonte di inquietudine.

La dinamica tra Marco e Maicol è centrale nella narrazione: Maicol incarna la continuità con le radici familiari e la scelta di rimanere, mentre Marco simboleggia il distacco e il tentativo di riconciliazione. Attraverso questi personaggi, il film offre una riflessione su temi universali quali l’identità, la memoria e i legami familiari, il tutto immerso in una dimensione fortemente legata alle leggende locali e al suggestivo paesaggio lagunare.

Marco Cavazzin e la produzione Etimo: un debutto internazionale

Nato a Venezia nel 1999, Marco Cavazzin ha completato la sua formazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna, laureandosi in Linguaggi del Cinema e dell’Audiovisivo. Dal 2019, è attivo come regista e montatore in produzioni commerciali e videoclip musicali, con all'attivo progetti come "E tu fai" per Bomba Dischi, che gli è valso una candidatura nel 2023 ai Videoclip Italia Awards come miglior regista under 25. La sua esperienza professionale include anche ruoli di aiuto regia e primo assistente in diverse produzioni cinematografiche. Mutrion segna il suo importante debutto in un concorso di livello internazionale, realizzato grazie al supporto dello studio indipendente Etimo.

Il Locarno Film Festival, riconosciuto come uno degli appuntamenti europei più prestigiosi per la valorizzazione del cinema indipendente e d’autore, dedica la sezione Pardi di domani alle opere di giovani registi, offrendo una vetrina cruciale a nuovi linguaggi e sperimentazioni. In questo contesto altamente competitivo, la selezione di un unico cortometraggio italiano sottolinea il carattere selettivo della manifestazione, che storicamente rappresenta un trampolino di lancio per le promesse più brillanti del cinema internazionale.