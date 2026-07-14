La stagione lirica dello Sferisterio di Macerata si apre con l'attesa rappresentazione di "Nabucco" di Giuseppe Verdi, un'opera iconica che inaugura il prestigioso Macerata Opera Festival. Questa nuova produzione è affidata alla sapiente regia del belga Paul-Émile Fourny, che promette una lettura profonda e coinvolgente di uno dei capolavori verdiani più amati dal pubblico internazionale.

L'evento segna l'inizio di uno degli appuntamenti più significativi e attesi dell'estate musicale italiana, richiamando appassionati e critica in uno dei contesti più suggestivi per l'opera lirica.

La direzione musicale è curata dal Maestro Fabrizio Maria Carminati, che guida l'orchestra e il coro in un'interpretazione vibrante e dinamica. Il cast internazionale vanta nomi di spicco come Anastasia Bartoli, Ariun Ganbaatar, Laura Verrecchia, Alessandro Scotto di Luzio e Alberto Comes, pronti a dare vita ai complessi personaggi dell'opera.

La visione registica e l'eccellenza del cast

La regia di Paul-Émile Fourny si distingue per una lettura personale e innovativa dell'opera verdiana, mirata a esaltare la sua intrinseca forza drammatica e la potente coralità delle scene. Fourny propone una messa in scena che valorizza ogni sfumatura della partitura, offrendo al pubblico una prospettiva fresca e al contempo rispettosa della tradizione.

Il contributo del cast internazionale è fondamentale per la riuscita dello spettacolo, con artisti di calibro che interpretano i ruoli principali con intensità e maestria, garantendo un'esperienza teatrale di alto livello.

Sotto la bacchetta esperta di Fabrizio Maria Carminati, l'orchestra e il coro, quest'ultimo diretto da Martino Faggiani, si fondono per dare voce a una delle opere più celebri del repertorio italiano. Il coro, in particolare, è chiamato a interpretare il celebre "Va, pensiero", momento di grande impatto emotivo e simbolo dell'opera stessa, che risuonerà nell'atmosfera unica dello Sferisterio. Il pubblico ha così l'opportunità di immergersi in una nuova e memorabile interpretazione di "Nabucco" in uno dei teatri all'aperto più suggestivi d'Italia.

Lo Sferisterio: un palcoscenico storico per la lirica

Lo Sferisterio di Macerata si conferma ancora una volta come un palcoscenico d'eccezione per la grande lirica. Questa storica arena all’aperto, situata nel cuore di Macerata, è universalmente riconosciuta per la sua acustica straordinaria e per la sua notevole capienza, in grado di accogliere oltre 2.500 spettatori. Ogni anno, la sua imponente struttura ospita il Macerata Opera Festival, un evento che attira un vasto pubblico proveniente da ogni angolo d'Italia e dall'estero, desideroso di vivere l'emozione dell'opera in un ambiente unico.

Costruita nel XIX secolo, la struttura rappresenta uno dei principali poli culturali della regione Marche.

La sua architettura distintiva e la sua storia secolare offrono un contesto scenico ineguagliabile per la rappresentazione di opere liriche, conferendo a ogni spettacolo un impatto visivo ed emotivo di rara bellezza. L'apertura della stagione con "Nabucco" nello Sferisterio promette di essere un'esperienza indimenticabile, unendo la grandezza dell'opera verdiana alla magia di un luogo senza tempo.