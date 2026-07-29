Il Teatro Antico di Taormina si prepara ad accogliere un evento lirico di straordinaria importanza: il Nabucco di Giuseppe Verdi. Sarà l’unico ed esclusivo titolo operistico in programma per l’intera stagione estiva, un appuntamento imperdibile fissato per il 7 agosto, alle ore 21. L’opera andrà in scena nell'ambito del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, frutto di una prestigiosa coproduzione con la Fondazione Taormina.

Questo nuovo e grandioso allestimento promette di essere un’esperienza immersiva. La visione registica intima e atemporale di Salvo Dolce dialoga armoniosamente con l'imponenza delle colonne millenarie della pietra taorminese.

L'universo visivo dello spettacolo prenderà vita grazie all'innovativo impianto scenografico curato da Matteo Capobianco, concepito per fluttuare e integrarsi con l'architettura classica. I solenni costumi storici firmati da Sonia Cammarata, i suggestivi giochi di luce di Gabriele Circo e le fluide coreografie originali di Sarah Lanza, eseguite dal corpo di ballo residente, arricchiranno ulteriormente la rappresentazione. In questo scenario suggestivo, il dramma e il riscatto del popolo ebreo si elevano a simbolo universale di libertà, dignità e speranza.

Un cast di caratura internazionale e il "Va, pensiero"

A dare voce e anima ai colossi del mito verdiano sarà un cast di caratura internazionale.

Sotto la bacchetta del Maestro Salvador Vasquez, che dirigerà l'Orchestra Sinfonica residente del Festival in collaborazione con la Catania Philharmonic Orchestra, si esibiranno artisti di fama. Elena Mosuc presterà la sua sopraffina arte al complesso e impervio ruolo di Abigaille, mentre la possente forza espressiva di Badral Chuluumbaatar incarnerà un tormentato e carismatico Nabucco. La solennità ieratica di Khurelbaatar Oyunchimeg nei panni del profeta Zaccaria, il lirismo di Enea Scala come Ismaele e la sensibilità di Anna Pennisi nel ruolo di Fenena risuoneranno accanto alle interpretazioni di Pietro Di Paola (Abdallo) e Xue Jia (Anna).

Il vero cuore pulsante e voce della memoria storica del dramma sarà il pluripremiato Coro Lirico Siciliano, guidato con dedizione da Francesco Costa e Alberto Munafò, pronto a far vibrare ogni singola pietra con l'immortale invocazione del «Va, pensiero».

L'opera lirica accessibile: un'iniziativa pionieristica

L'evento si distingue anche per un'iniziativa di grande valore sociale: sarà l'unico spettacolo operistico della stagione tradotto contestualmente nella Lingua dei Segni Italiana (LIS). Questa scelta, nata dalla sinergia con l'Ente Nazionale Sordi e dalla prestigiosa collaborazione con l'Università degli Studi di Parma, rende il Festival Lirico dei Teatri di Pietra pioniere a livello nazionale nell'abbattimento di ogni barriera culturale. Offrire un'opera lirica fruibile a un pubblico più ampio è un passo significativo verso l'accessibilità universale.

Francesco Costa, direttore artistico del Festival, ha commentato: "Portare l'unica opera lirica dell'estate a Taormina è per noi un onore e una grandissima responsabilità.

Con questo Nabucco non celebriamo soltanto la grandezza dell'arte verdiana e la bellezza senza tempo del Teatro Antico, ma apriamo una strada nuova: un'opera davvero universale, resa viva e fruibile da tutti grazie al servizio in LIS. La bellezza deve unire, accogliere ed emozionare senza barriere."