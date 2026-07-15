La talentuosa soprano Anastasia Bartoli si prepara a un importante debutto il 17 luglio, inaugurando la sessantaduesima edizione del Macerata Opera Festival. Sarà la protagonista nel ruolo di Abigaille nel "Nabucco" di Giuseppe Verdi, un debutto all'aperto dopo precedenti interpretazioni a Bari e Berlino. Bartoli si dichiara «stregata dallo Sferisterio», lodando l'acustica «estremamente generosa», ritenuta superiore a molti teatri al chiuso.

Figlia di Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona, Bartoli non si esibirà a Verona finché la madre ricoprirà tale incarico: «Legalmente sarebbe possibile – ha ammesso – ma entrambe ci sentiremmo a disagio».

La regia post-apocalittica e la sfida di Abigaille

Il nuovo allestimento di "Nabucco", firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny con scene di Benito Leonori, si caratterizza per un'estetica suggestiva. Con un deserto di rocce semoventi, videoproiezioni di Mario Spinaci e costumi post-apocalittici di Giovanna Fiorentini ispirati a "Mad Max", l'allestimento proietta la vicenda in una dimensione atemporale. Articolato in quattro momenti – Gerusalemme, L'Empio, La Profezia, L'idolo infranto – evoca i quattro elementi naturali in uno scenario in continua evoluzione.

Bartoli definisce il ruolo di Abigaille «una vera sfida», per la complessità tecnica, con repentini passaggi tra note acute e gravi e una profonda duttilità interpretativa.

«Affronterò il debutto rileggendo e ripetendo nota per nota, per dar vita a un’interpretazione dalle molte sfaccettature, che nell’ambientazione post-apocalittica del regista diventa quasi un personaggio primordiale». Bartoli interpreta Abigaille, spesso vista come la "cattiva", come una figura «solo incattivita per la mancanza d’amore», specialmente da Nabucodonosor e Ismaele. La vicenda si conclude con il suo suicidio e la richiesta di perdono.

Il cast, la storia di Nabucco e le passioni di Bartoli

Il cast include Anastasia Bartoli (Abigaille), Ariun Ganbataar (Nabucco), Laura Verecchia (Fenena), Alessandro Scotto Di Luzio (Ismaele) e Alberto Comes (Zaccaria, al suo debutto). L'Orchestra Filarmonica Marchigiana-Form, diretta da Fabrizio Maria Carminati, e il Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini, preparato da Christian Starinieri, curano la parte musicale.

Le repliche sono previste per il 26 luglio, il 1 e il 9 agosto.

"Nabucco", debuttata alla Scala nel 1842, è un pilastro del melodramma italiano. La trama unisce la vicenda biblica del re Nabucodonosor alla storia di Abigaille, figlia illegittima assetata di potere e amore. Esplora temi universali come la lotta tra i popoli, il senso di patria e il riscatto.

Fuori scena, Bartoli si definisce uno «spirito ribelle», con passioni che includono il paracadutismo (cinque anni, utile per freddezza e controllo) e la musica metal (mai abbandonata, fonte di energia). Ha avuto anche una parentesi da sommelier. Tra i prossimi impegni, il ruolo di Lady Macbeth alla Scala di Milano. Sogna anche di fondare un gruppo metal e interpretare Rosina nel "Barbiere di Siviglia".

Personalmente, condivide un legame di cinque anni con un professionista della ristorazione, con il quale progetta il matrimonio.

La sua partecipazione a questo innovativo allestimento dello Sferisterio è una prova artistica e un esempio di come la tradizione operistica possa rinnovarsi, mantenendo la sua forza espressiva nel panorama italiano.