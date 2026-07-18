Il celebre Sferisterio di Macerata ha ospitato il trionfale debutto dell'opera Nabucco di Giuseppe Verdi, registrando una partecipazione di pubblico straordinaria. La serata del 18 luglio 2026 è stata accolta da una lunga standing ovation e applausi prolungati, a conferma dell'elevata attesa che circondava questa prestigiosa produzione. Il capolavoro verdiano si inserisce nel ricco programma della stagione estiva del Macerata Opera Festival, evento di punta della cultura marchigiana che ogni anno attira migliaia di appassionati di lirica da ogni parte d'Italia e dall'estero.

Sul palcoscenico, il cast e l'intera produzione hanno ottenuto un consenso unanime. Il pubblico ha tributato applausi convinti alla direzione orchestrale, alla regia e, in particolare, agli interpreti principali. L'evento ha visto anche la presenza di numerose personalità del mondo musicale e dell'amministrazione locale. Lo Sferisterio, con la sua imponente struttura e un'acustica naturale tra le più apprezzate, si è rivelato ancora una volta la cornice ideale per opere di grande respiro, esaltando la potenza dei cori e delle scene collettive, elementi distintivi del Nabucco.

Lo Sferisterio: un gioiello dell'opera italiana

Lo Sferisterio di Macerata si distingue come uno degli spazi teatrali all'aperto più rinomati in Italia.

Edificato nella prima metà dell'Ottocento per il gioco del pallone col bracciale, questo monumentale edificio è stato sapientemente adattato all'attività lirica e musicale a partire dalla seconda metà del Novecento. Oggi è la sede di una delle stagioni operistiche estive più prestigiose, il Macerata Opera Festival. La sua struttura, che vanta oltre 2.500 posti a sedere e un fronte scenico tra i più ampi d'Europa, consente la realizzazione di produzioni spettacolari e ha accolto, negli ultimi decenni, artisti di fama internazionale.

L'acustica dello Sferisterio è universalmente riconosciuta come eccellente per le rappresentazioni en plein air. La posizione strategica di Macerata e la notevole capacità ricettiva del teatro consolidano lo Sferisterio come un polo culturale di grande attrazione, contribuendo in modo significativo alla visibilità e all'economia culturale del territorio marchigiano.

Il Macerata Opera Festival e l'importanza di Nabucco

Il Macerata Opera Festival rappresenta un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della lirica. La sua programmazione annuale include opere classiche del repertorio italiano, con una particolare enfasi sui grandi compositori dell'Ottocento. La scelta di Nabucco di Giuseppe Verdi per il cartellone 2026 aveva generato fin da subito una notevole attesa, grazie alla fama intrinseca del titolo e all'importanza che quest'opera riveste nel repertorio verdiano, in particolare per i suoi potenti cori e brani iconici come il celebre "Va, pensiero". La serata del 18 luglio ha pienamente confermato le aspettative, offrendo al pubblico un'esperienza artistica coinvolgente e di altissimo livello.