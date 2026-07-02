Il Marina Militare Nastro Rosa Tour ha fatto tappa a Napoli il primo luglio 2026, dedicando ampio spazio ai giovani attraverso il 'Progetto Giovani'. L'iniziativa, fulcro della sesta edizione del Giro dell'Italia a Vela, si propone di promuovere la cultura del mare in un contesto di piena sicurezza e nel rispetto del suo prezioso ecosistema. Il tema scelto per l'edizione 2026, 'Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia', sottolinea l'importanza di connettere le nuove generazioni al patrimonio marittimo nazionale.

I ragazzi che hanno partecipato al progetto hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva e dinamica.

Hanno scoperto le imbarcazioni Waszp, piccole e agili derive a vela monoposto che, grazie ai loro foil, offrono la sensazione di "volare" sull'acqua, e hanno appreso i rudimenti e i segreti della conduzione di una regata. La formazione pratica è proseguita presso la sede della Lega Navale di Napoli, dove istruttori qualificati della Federazione Italiana Vela (FIV) hanno tenuto una lezione introduttiva alla vela. Successivamente, i giovani sono saliti a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, da cui hanno potuto seguire da vicino l'emozione della regata Waszp, parte integrante del Marina Militare Nastro Rosa Tour.

Formazione e Innovazione per la Cultura Nautica

Il 'Progetto Giovani' ha offerto un programma ricco e diversificato di attività formative.

Tra queste, incontri divulgativi hanno approfondito le molteplici attività della Marina Militare, l'importanza della sicurezza in mare e le strategie per la tutela dell'ambiente marino. L'innovazione tecnologica ha giocato un ruolo chiave: i partecipanti hanno esplorato il mondo dei sommergibili e delle operazioni della Guardia Costiera tramite la realtà virtuale. Hanno inoltre sperimentato un simulatore di barca a vela classe Optimist e partecipato a un laboratorio interattivo, imparando l'antica e affascinante arte marinaresca dei nodi. Questa iniziativa è frutto di una sinergia tra la Marina Militare, il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale del Ministero per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e la Capitaneria di Porto, evidenziando un impegno congiunto per la crescita delle nuove generazioni.

Napoli: Inclusione e Valori del Mare

La tappa di Napoli del Marina Militare Nastro Rosa Tour si è distinta per il suo forte messaggio di inclusione. Il Villaggio della Vela, allestito in piazza Municipio, ha rappresentato un punto di incontro vibrante, offrendo al pubblico, alle famiglie e agli appassionati la possibilità di vivere il mare in tutte le sue sfaccettature, ben oltre le sole competizioni. Un momento significativo è stata la partecipazione del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, sottolineando l'apertura e l'accessibilità dello sport velico. La presenza della sottosegretaria di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, ha ulteriormente evidenziato il sostegno istituzionale all'evento.

L'edizione 2026 del tour vanta un livello agonistico elevato, con la partecipazione di dieci equipaggi internazionali e nazionali di primissimo piano, che includono atleti olimpionici, esperti skipper oceanici e giovani promesse della vela mondiale. L'organizzazione del tour è curata da Difesa Servizi S.p.A., in stretta collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Attraverso queste iniziative, il mare viene promosso non solo come campo di gara, ma come una vera e propria infrastruttura culturale e simbolica, capace di unire comunità e territori.

Il tour veicola i valori fondanti della Marina Militare, quali disciplina, spirito di squadra, leadership e la capacità di affrontare le sfide, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano.