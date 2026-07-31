Dal 5 al 10 ottobre, Napoli si trasforma nella capitale europea del cinema sociale, ospitando la terza edizione del SàFF - Social Action Film Festival. L'evento, nato nel 2024 nel Rione Sanità dall'esperienza di Apogeo ETS, propone quest'anno oltre sessanta appuntamenti gratuiti, distribuiti in quattro sezioni principali: Cinema, Masterclass, Meeting ed Eventi. Sei parole chiave – Narrazione, Cultura, Cura, Desiderio, Valore, Felicità – guideranno proiezioni, rassegne, panel, performance e concerti, evidenziando la vocazione comunitaria e innovativa del festival.

Il SàFF 2026 si svolge nel suggestivo Complesso Monumentale di Donnaregina, cuore del centro storico UNESCO di Napoli e parte integrante del MUDD – Museo Diocesano Diffuso, gestito dalla Fondazione Napoli C’entro con il supporto della Cooperativa La Sorte. Il festival è frutto della co-produzione di un centinaio di organizzazioni del Terzo Settore, in sinergia con piattaforme di intrattenimento di rilievo come Netflix, Prime Video & Amazon MGM Studios, Sky e HBO Max, nell’ambito dell’iniziativa Audiovisual Napoli Hub. Tra i partner sociali coinvolti figurano Save the Children, ActionAid, Emergency, Oxfam e Azione Contro la Fame.

Il Direttore Andrea De Rosa ha sottolineato l'ambizione del SàFF di affermarsi come il principale evento europeo dedicato al cinema sociale: “L'obiettivo è costruire un luogo di dialogo tra piattaforme audiovisive globali, istituzioni, imprese, università e privato sociale”.

Stefano Consiglio, Presidente della Fondazione Con il Sud, ha evidenziato il valore strategico dell'iniziativa, definendola “necessaria da far crescere e consolidare come punto di incontro, racconto e costruzione di comunità”.

Novità e Collaborazioni Universitarie

Tra le principali novità di quest'anno, il Social Action Film Festival lancia il bando per la prima edizione del SàFF Social Pitch Open Arena 2026, promosso in collaborazione con il Corso di Laurea in Innovazione Sociale dell’Università Federico II di Napoli. Questa iniziativa innovativa applica la logica del pitch cinematografico, tradizionalmente impiegata per la presentazione di progetti audiovisivi, al campo dell'innovazione sociale.

Le candidature saranno aperte dall’8 agosto al 4 settembre 2026, con tutte le informazioni disponibili dal 6 agosto sul sito ufficiale saff-filmfestival.it.

Il coinvolgimento del mondo accademico non è un caso isolato nel contesto campano. Un'altra iniziativa rilevante è il Social Film Festival ArTelesia di Benevento, che nel 2026 giunge alla sua diciottesima edizione e si distingue per l'attenzione all'inclusione di studenti universitari e delle scuole. Anche in questo festival si promuove l'incontro tra giovani, didattica e produzione audiovisiva, con sezioni dedicate all'impegno sociale, rafforzando un radicamento territoriale che favorisce la partecipazione delle comunità locali e la collaborazione con le università.

Il Complesso Monumentale di Donnaregina: un Ponte tra Storia e Innovazione

La scelta del Complesso Monumentale di Donnaregina come sede principale del festival evidenzia l'importanza di integrare la dimensione culturale innovativa con la valorizzazione del patrimonio storico di Napoli. Situato nel centro storico UNESCO, il complesso è parte del più ampio Museo Diocesano Diffuso (MUDD), un'istituzione dedicata a promuovere la conoscenza e la fruizione del ricco patrimonio artistico e religioso della città. Questi spazi offrono un contesto ideale per allineare la dimensione comunitaria del festival con la lunga tradizione di accoglienza e pluralità culturale che caratterizza Napoli.

L'edizione 2026 del Napoli Social Action Film Festival si conferma un appuntamento di riferimento per chi considera il cinema un motore di cambiamento sociale e un'opportunità di partecipazione per organizzazioni, giovani, universitari e cittadini.

Il festival si distingue per la sua capacità di connettere esperienze locali e network internazionali, favorendo il dialogo tra Terzo Settore, istituzioni, università e le principali piattaforme dell'audiovisivo contemporaneo.