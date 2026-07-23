La Scuola Elementare del Teatro, ideata e diretta dal regista Davide Iodice, troverà una sede stabile presso l'Istituto Paolo Colosimo di Napoli. Il progetto, presentato il 23 luglio 2026 a palazzo Santa Lucia, si configura come un conservatorio popolare per le arti della scena, a partecipazione gratuita, rivolto in via prioritaria a persone con disabilità e in condizioni di fragilità sociale ed economica. Questa iniziativa, sostenuta e coordinata dalla Regione Campania, proprietaria dell'immobile, rappresenta un'azione pilota nell'ambito di una più ampia strategia regionale di welfare culturale.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha sottolineato l'importanza di questa scelta, che mette a disposizione della collettività uno spazio per consolidare un "importante e necessario progetto artistico e sociale". Fico ha evidenziato la lunga storia dell'Istituto Colosimo nell'accoglienza e nel sostegno delle persone con disabilità, affermando che ospitare la Scuola Elementare del Teatro significa "dare continuità a quella vocazione, unendo politiche culturali e politiche sociali in un unico progetto". Il presidente ha inoltre rimarcato l'obiettivo di "abbattere le barriere architettoniche ma anche tanti luoghi comuni" sulle disabilità, trasformando il progetto in un "vero patrimonio pubblico" da supportare, sviluppare e accompagnare.

Il Sostegno Istituzionale e la Visione Inclusiva

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ribadito l'impegno a "costruire un futuro per i ragazzi con disabilità e fragilità" attraverso il teatro, favorendo modalità di espressione e integrazione. La Città Metropolitana di Napoli affianca la Regione per perseguire con maggiore enfasi gli intenti originari dell'Istituto Colosimo, il cui teatro ospiterà ora la Scuola Elementare di Davide Iodice. L'assessore regionale alla cultura, Onofrio Cutaia, ha espresso grande soddisfazione per l'assegnazione del teatro all'interno dell'istituto, definendola "un atto doveroso che mi riempie di gioia".

L'assessore regionale al patrimonio, Vincenzo Cuomo, ha spiegato che l'intervento riguarda un bene di proprietà regionale attualmente sottoutilizzato, che verrà rifunzionalizzato restituendogli autonomia e accessibilità.

L'assessore regionale alle politiche sociali e alla scuola, Andrea Morniroli, ha ricordato la lunga storia dell'Istituto Colosimo, legata all'accoglienza, all'istruzione e all'autonomia delle persone con disabilità.

La Voce del Regista e la Rete di Collaborazioni

Il regista Davide Iodice ha commentato la profonda emozione sua e di tutta la comunità della Scuola Elementare del Teatro, citando i versi di una canzone di De André: "e sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Abbiamo sognato forte in questi anni". Il progetto, fondato da Iodice nel 2013 come comunità artistica e pedagogica, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Campania dei Festival, il Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e la Fondazione Trianon‑Viviani.

Finanziamenti e Ampliamento della Rete Teatrale

L'iniziativa prevede un finanziamento generale di circa 300 mila euro. Oltre al teatro dell'Istituto Colosimo, anche altri importanti spazi culturali come il Campania Teatro Festival, il Trianon e il Mercadante metteranno a disposizione spazi per le attività della Scuola Elementare del Teatro, sia nei cartelloni che in questo teatro. Il presidente Fico ha concluso che il teatro "diventa delle nostre persone con disabilità, lo gestiranno loro", sottolineando la piena inclusione e la valorizzazione delle diversità attraverso la cultura e le arti sceniche, in linea con la vocazione storica dell'Istituto Colosimo.