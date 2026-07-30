È scomparso improvvisamente Adriano Gaito, presidente della Fondazione Circolo Artistico Politecnico ETS, lasciando un segno profondo nella vita culturale di Napoli. I funerali si terranno sabato 1° agosto alle ore 11.00 nella Basilica di Santa Lucia a Mare, in via Santa Lucia 3. La notizia è stata diffusa dalla Fondazione, con sede nello storico Palazzo Zapata, luogo al quale Gaito ha dedicato gran parte della sua esistenza.

Il professor Diego Esposito, consigliere della Fondazione, ha ricordato Gaito come "una guida fondamentale". La famiglia desidera che il suo ricordo sia legato ai valori che ha trasmesso: forza, capacità di affrontare le difficoltà, rispetto per il lavoro e l’onestà, allegria, affetto e generosità.

Esposito ha proposto di intitolare il Museo della Fondazione ad Adriano Gaito.

Oltre quarant’anni di impegno per la cultura napoletana

Per oltre quarant’anni, Adriano Gaito ha guidato la Fondazione, promuovendo un’ampia opera di rinnovamento. Sotto la sua presidenza, procedure e ambienti sono stati modernizzati, e si è assistito a una profonda rivitalizzazione artistico-culturale, concretizzata in mostre, convegni, concerti, corsi di formazione, premi letterari e concorsi pittorici, arricchendo il panorama culturale napoletano.

Tra i suoi meriti figurano la sistemazione dell’archivio storico e della fototeca, la realizzazione della biblioteca Ferdinando Russo, il restauro e la catalogazione di opere artistiche.

Gaito ha inoltre curato il riconoscimento giuridico dell’Associazione, culminato il 16 maggio 2017 con la sua trasformazione in Fondazione. La sua visione dell’arte andava oltre la conservazione del patrimonio, considerandola un spazio pubblico di scambio, formazione e promozione sociale, con attenzione al binomio arte-giovani come strumento educativo. Un passo fondamentale fu la donazione della collezione al Circolo nel 1988, trasformando un patrimonio privato in un bene culturale collettivo, permettendo riconoscimenti ministeriali nel 2008 e 2011 per Museo, Biblioteca e Archivio storico.

La Fondazione e il MUSAP: un patrimonio accessibile a tutti

Nel 2018, per celebrare i 130 anni dalla fondazione, è stata istituita la Fondazione Circolo Artistico Politecnico ETS, con Adriano Gaito presidente.

L’anno successivo, nel 2019, è nato il MUSAP – Museo Artistico Politecnico, concepito per rendere accessibile a un pubblico più vasto la ricca collezione della Fondazione (circa 600 opere, fotografie, volumi e documenti), anche tramite canali digitali.

Dopo la pandemia, nel 2023, Gaito ha promosso la nuova MUSAP – Fondazione di Partecipazione ETS, presieduta da Sergio Sciarelli e diretta da Diego Esposito, per garantire una fruibilità pubblica strutturata e partecipata.

L’efficacia dell’azione di Gaito nel Mezzogiorno d’Italia è stata riconosciuta nel 2025, quando la Fondazione da lui presieduta ha ricevuto la Targa di Rappresentanza del Presidente della Repubblica, assegnata dall’Associazione "Guido Dorso" durante la 45ª edizione del Premio.

La Fondazione Circolo Artistico Politecnico ETS continua oggi la sua missione di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, storico e culturale di Napoli. L’ente ha destinato l’intero patrimonio alla pubblica utilità, rendendo fruibili opere, archivi e documenti a cittadini, studiosi e visitatori. Attraverso attività espositive, didattiche e di ricerca, la Fondazione si impegna a favorire la conoscenza e la diffusione della cultura napoletana e meridionale, portando avanti l’eredità di Adriano Gaito.