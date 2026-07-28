La Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli ha svelato la sua stagione 2026-2027, un cartellone che spazia dalla musica classica e il barocco a contaminazioni con jazz e canzone d’autore. L'offerta musicale abbraccia figure come Johann Sebastian Bach e Ludwig van Beethoven fino a talenti contemporanei quali Paolo Fresu e Raiz. I concerti si terranno in luoghi simbolo di Napoli: Teatro Mediterraneo, Auditorium della Rai, Teatro Diana, Domus Ars e Chiesa dei Santi Marcellino e Festo.

L'inaugurazione è fissata per il 24 ottobre 2026 al Teatro Mediterraneo, con il direttore artistico Gaetano Russo sul podio per un tributo a Bach.

Russo ha dichiarato che la stagione, pur avviandosi con la letteratura barocca, si aprirà poi a capolavori romantici di Beethoven, Mendelssohn e Brahms, e a incontri tra generi diversi, dal jazz contemporaneo al pop colto. Tra i protagonisti spiccano il trombettista jazz Paolo Fresu e Raiz degli Almamegretta, che interpreterà autori partenopei e internazionali. Il programma include anche esibizioni della Scarlatti Junior e della Scarlatti Young, orchestre dedicate alla formazione di nuovi musicisti.

Un Cartellone tra Tradizione e Innovazione

La stagione prevede circa trenta concerti, tra rassegne barocche, appuntamenti con grandi solisti e repertorio romantico e contemporaneo. Le collaborazioni con artisti di spicco, come Fresu e Raiz, evidenziano la volontà della Scarlatti di esplorare nuovi linguaggi musicali pur mantenendo la qualità classica.

La scelta di diverse sedi, dai grandi teatri alle chiese storiche, riflette il radicamento dell'orchestra a Napoli e mira a coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

Accanto all’attività concertistica, la Nuova Orchestra Scarlatti prosegue l'impegno nella formazione giovanile. Le orchestre Scarlatti Junior e Scarlatti Young, nate in seno all'istituzione, rappresentano un modello unico nel Sud Italia. Grazie a selezione rigorosa e formazione continua, hanno ottenuto riconoscimenti e consensi, anche tramite tournée. Questo lavoro consolida la Scarlatti come punto di riferimento nazionale nella promozione della cultura musicale tra le nuove generazioni.

Storia e Ruolo Strategico della Scarlatti a Napoli

Fondata nel 1993 dopo lo scioglimento della precedente Orchestra Scarlatti della RAI, la Nuova Orchestra Scarlatti è oggi una delle principali realtà musicali di Napoli. Si è sempre distinta per una programmazione che bilancia repertorio classico e sperimentazione, svolgendo un ruolo cruciale nella diffusione della musica d'arte nel meridione d'Italia. Nel corso degli anni ha collaborato con solisti di fama internazionale e partecipato a importanti festival. La stagione 2026-2027 conferma la sua vocazione inclusiva e innovativa, facendo del dialogo tra tradizione e innovazione uno dei suoi maggiori punti di forza.