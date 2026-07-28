L'Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli ha presentato la sua nuova stagione musicale 2026/2027, un programma che include 22 concerti distribuiti tra l'autunno 2026 e l'autunno 2027. Questa iniziativa segna una storica collaborazione tra l'Associazione Scarlatti, il Teatro di San Carlo e il Conservatorio San Pietro a Majella, unendo le forze di prestigiose istituzioni musicali napoletane.

I concerti si terranno in luoghi simbolo della città, come la Chiesa Anglicana e il Teatro Acacia, con l'intento di riaffermare la centralità di Napoli nel panorama musicale internazionale.

L'inaugurazione della stagione è prevista per il 22 ottobre 2026 al Conservatorio San Pietro a Majella, con l'Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala diretta da Marco Angius.

Un cartellone ricco di artisti e generi

Il programma della stagione vanta la partecipazione di ensemble e solisti internazionali di grande prestigio. Tra questi figurano i Solisti Aquilani, l'Orchestra Filarmonica Pugliese, il Quartetto di Cremona, e solisti come Lilya Zilberstein, Louis Lortie, Alexander Gadjiev, Vadym Kholodenko, Michele Campanella, Alexander Lonquich, Julian Kainrath, Maurizio Baglini e Gabriele Pieranunzi. Saranno presenti anche formazioni specializzate in musica antica e contemporanea, quali l'Accademia Hermans, il Concerto de’ Cavalieri e la Scarlatti Sinfonietta.

Il repertorio spazierà dal barocco classico al contemporaneo avant-garde, includendo anche jazz, world music e progetti multidisciplinari. Tra gli artisti coinvolti in queste esplorazioni sonore ci saranno Paolo Fresu, Raiz, Marco Cappelli e il Trio Hermes con Guido Barbieri. Il direttore artistico Tommaso Rossi ha sottolineato il valore storico della stagione e l'importanza della sinergia tra le istituzioni musicali di Napoli.

L'impegno ultracentenario dell'Associazione Scarlatti

L'Associazione Alessandro Scarlatti, attiva da oltre un secolo, si dedica con passione alla promozione del concertismo internazionale a Napoli. La stagione 2026/2027 conferma la sua vocazione a offrire una proposta musicale di alta qualità, valorizzando la collaborazione con realtà storiche della città e ospitando artisti di fama mondiale.

L'associazione promuove la diffusione della musica attraverso l'organizzazione di eventi nei principali teatri e chiese napoletane.

I biglietti e gli abbonamenti per la stagione 2026/2027 sono disponibili tramite i canali ufficiali dell'Associazione. Questa iniziativa si conferma un punto di riferimento per la vita culturale napoletana, con un'offerta che abbraccia dal repertorio classico a quello contemporaneo, coinvolgendo pubblico e istituzioni nella valorizzazione della ricca tradizione musicale della città.