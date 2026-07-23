La quindicesima edizione del Narnia Festival si avvia alla sua conclusione, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi dell'estate umbra. La manifestazione, ideata e diretta artisticamente dalla pianista Cristiana Pegoraro con la direzione musicale del maestro Lorenzo Porzio, ha trasformato Narni e il territorio circostante in un vibrante palcoscenico. Con un programma che ha offerto ben 55 concerti, spettacoli ed eventi, il festival ha spaziato dalla musica classica al pop, includendo proposte di musica sacra e da camera, colonne sonore cinematografiche, arti visive e suggestive visite guidate nei luoghi più iconici della città.

Un Weekend di Appuntamenti Imperdibili

Il fine settimana conclusivo del festival si apre venerdì 24 luglio con un'intensa giornata. Alle ore 18, presso la chiesa di San Francesco, sarà possibile partecipare a una visita guidata alla mostra "Francesco d'Assisi, tra pittura e spiritualità" dell'artista Rubinia, presente all'evento. Seguirà un percorso alla scoperta della chiesa stessa e della Cappella di San Giuseppe, curato dall'associazione Progetto Paideia. Alle 19, la serie dedicata ai grandi solisti vedrà protagonista il pianista Dario Candela con il concerto "Chopin e la Spagna", un affascinante itinerario musicale tra le opere di Chopin, Granados e Mompou, arricchito dallo storytelling di Cristiana Pegoraro.

La giornata proseguirà con il ritorno dell’iniziativa "Favole musicali", parte di "Gioca e mettiti in gioco", un evento diffuso per le vie del centro storico promosso dal Comune di Narni. Alle 21:30, l'Orchestra del Narnia Festival, sotto la direzione di Lorenzo Porzio e con la voce narrante di Cristiana Pegoraro, si esibirà all’ex-refettorio di Palazzo dei Priori in una serata interattiva pensata per i giovani spettatori. Il programma del venerdì si concluderà alla Rock arena – terrazza panoramica del Beata Lucia con il concerto della "C’era Una Nota Band", che proporrà un coinvolgente viaggio musicale dai grandi successi di Domenico Modugno fino ai brani contemporanei di Samurai Jay.

Sabato e Domenica: Gran Finale Musicale e Culturale

Gli eventi proseguono sabato 25 luglio, dedicato ai giovani talenti e alla musica d'insieme. Alle 15, la chiesa di San Francesco ospiterà "Dialoghi in musica", un concerto che vedrà flauti e chitarre esplorare un repertorio che spazia dalla musica classica alle sonorità popolari e arrangiamenti inediti. Alle 15:30, il Teatro Manini sarà il palcoscenico di "Crescendo!", una rassegna che darà spazio ai giovani interpreti del campus, esibendosi in formazioni soliste, in duo e in gruppi da camera. La serata di sabato si concluderà alle 21:30, nella sala Caracciolo del Beata Lucia, con l'originale "Concerto con delitto" di Yuri Napoli, uno spettacolo che unisce musica, teatro e mistero, coinvolgendo attivamente il pubblico nella risoluzione di un intrigante caso.

Il gran finale è fissato per domenica 26 luglio, una giornata che incarna lo spirito eclettico del festival. Si inizierà alle 11 con la tradizionale Santa Messa nella Cattedrale di Narni, animata dall'Orchestra del Narnia Festival diretta dal maestro Lorenzo Porzio, che per l'occasione si esibirà anche come organista. Alle 12:30, il Teatro Manini ospiterà la cerimonia di consegna dei diplomi agli allievi del Campus Internazionale. Nel pomeriggio, alle 17, sempre al Teatro Manini, si terrà il CineConcerto "Da Rambo a Blade Runner", un omaggio alle più celebri colonne sonore del cinema d’azione con la partecipazione del pluripremiato pianista e compositore Marco Werba. Durante questo evento, saranno anche premiati i vincitori del concorso internazionale Scoring Action Movies.

La XV edizione del Narnia Festival si chiuderà ufficialmente alle 21, all’auditorium Bortolotti di San Domenico, con il concerto "Allegro con brio", dove l'Orchestra del Narnia Festival, diretta da Lorenzo Porzio, guiderà il pubblico in un brillante percorso musicale attraverso le opere di Schubert, Mozart e Vivaldi, suggellando un'edizione di grande successo.

Successo di Pubblico e Formazione Artistica

Il Narnia Festival ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, con sale costantemente gremite e un grande apprezzamento per tutti gli spettacoli proposti. Parallelamente agli eventi aperti al pubblico, prosegue con successo il Campus Internazionale di Alto Perfezionamento Artistico.

Questa prestigiosa iniziativa attira ogni anno giovani musicisti, cantanti, compositori, attori e danzatori da ogni parte del mondo, offrendo loro un'importante opportunità di formazione e confronto con docenti e artisti di fama internazionale. Tutti gli eventi del Narnia Festival sono a ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria, a testimonianza dell'elevato interesse e della curata organizzazione.