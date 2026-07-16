Il 16 luglio 2026, a Montalto delle Marche (Ascoli Piceno), è stata inaugurata la Metroborgo Film Academy, una nuova scuola dedicata alla formazione di professionisti del cinema. L'iniziativa, promossa da CNA Ascoli Piceno e CNA Marche, si inserisce nel programma 'Metroborgo MontaltoLab – Presidato di Civiltà Future', con il sostegno del Comune di Montalto delle Marche e il patrocinio della Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission.

La presentazione si è tenuta presso il Teatro comunale ‘della Fiaba e della Poesia’. La Metroborgo Film Academy risponde alla crescente richiesta di figure professionali specializzate nel settore audiovisivo, offrendo un percorso formativo mirato a rafforzare la filiera locale e regionale.

Formazione e obiettivi dell'Academy

Grazie alla collaborazione con Form.Art. Marche, la Metroborgo Film Academy organizzerà corsi per aspiranti attori, registi, direttori della fotografia, sceneggiatori, macchinisti, elettricisti e tecnici di set. L'obiettivo è creare competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro audiovisivo, fornendo una preparazione pratica e aggiornata alle esigenze del settore.

L'iniziativa si rivolge a giovani che desiderano intraprendere una carriera nel cinema e a professionisti che intendono aggiornare o specializzare le proprie competenze. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo culturale e professionale del territorio, valorizzando le risorse locali e promuovendo opportunità di crescita per il comparto audiovisivo.

Il ruolo degli enti promotori

CNA Ascoli Piceno e CNA Marche sono associazioni di rappresentanza e tutela delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese, con una presenza strutturata sul territorio regionale. La Fondazione Marche Cultura, tramite la Marche Film Commission, sostiene iniziative per promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva nelle Marche, favorendo la formazione di nuove professionalità e la realizzazione di produzioni locali.

Il Comune di Montalto delle Marche partecipa attivamente al progetto, inserendolo nel quadro delle iniziative di rilancio culturale e innovazione del territorio. La collaborazione con Form.Art. Marche, ente di formazione professionale, garantisce la qualità e l'adeguatezza dei percorsi formativi offerti dalla nuova Academy.