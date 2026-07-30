L'avventura dell'Italia di pallavolo maschile nella Volleyball Nations League 2026 si è conclusa ai quarti di finale. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sono stati sconfitti dagli Stati Uniti in una partita disputata a Ningbo, in Cina. Il risultato finale, con parziali di 22-25, 21-25 e 21-25, ha sancito l'eliminazione della formazione italiana dal prestigioso torneo internazionale.

La squadra italiana aveva raggiunto la fase a eliminazione diretta dopo aver chiuso la fase a gironi al quarto posto. Il percorso degli azzurri era stato caratterizzato da una serie positiva di tre vittorie consecutive, ottenute contro avversari di calibro come il Belgio (3-0), l'Argentina (3-0) e Cuba (3-1).

Questi successi avevano alimentato le speranze di un ulteriore avanzamento nella competizione, ma la sfida contro gli Stati Uniti si è rivelata un ostacolo insormontabile.

La sconfitta contro gli Stati Uniti

Il confronto con gli Stati Uniti si è svolto sul taraflex di Ningbo, con gli americani che hanno dimostrato una netta superiorità fin dalle prime battute. La formazione statunitense ha imposto il proprio gioco, aggiudicandosi tutti e tre i set con un margine costante, senza lasciare agli azzurri la possibilità di rientrare in partita. La solidità e la determinazione degli avversari hanno prevalso sulla volontà di rimonta dell'Italia.

Per l'Italia, la formazione scesa in campo vedeva Giannelli al palleggio e Romanò opposto, Bottolo e Lavia come schiacciatori, Mati e Sanguinetti al centro, con Balaso nel ruolo di libero.

Nonostante l'impegno e i tentativi di variare il gioco, la squadra non è riuscita a trovare le contromisure efficaci per contrastare l'efficacia degli Stati Uniti, che hanno mantenuto un alto livello di performance per tutta la durata dell'incontro.

Bilancio e prospettive future

L'eliminazione ai quarti di finale rappresenta un momento di analisi approfondita per la Nazionale maschile di pallavolo. Il CT De Giorgi, prima dell'incontro, aveva espresso una visione chiara riguardo agli obiettivi della squadra: non un obbligo di vittoria a tutti i costi, ma la volontà di proseguire nel percorso di crescita e consolidamento. Questa filosofia era stata rafforzata dal brillante secondo posto conquistato nell'edizione 2025 della Nations League, un risultato che aveva confermato il valore del gruppo.

La conclusione del cammino nella Volleyball Nations League 2026 impone ora una riflessione per lo staff tecnico e i giocatori. Le valutazioni post-torneo saranno fondamentali in vista dei prossimi impegni internazionali, con l'obiettivo di capitalizzare l'esperienza acquisita e prepararsi al meglio per le sfide future, mantenendo sempre alta l'ambizione di salire ancora sul podio.