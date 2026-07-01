Neon ha acquisito da Amazon MGM Studios i diritti di distribuzione mondiale di "Artificial", il nuovo film di Luca Guadagnino. L'operazione rilancia la pellicola, precedentemente abbandonata da Amazon, in vista della prossima stagione degli Oscar, evidenziando l'impegno di Neon nel supportare registi di visione internazionale.

Scritto da Simon Rich (Saturday Night Live), "Artificial" vede Andrew Garfield nei panni di Sam Altman, CEO di OpenAI. Il film narra il suo improvviso licenziamento e la successiva reintegrazione, un evento cruciale nel settore tecnologico.

La pellicola, attualmente in post-produzione, promette ritratti controversi: Altman sarebbe descritto come "un mitomane compulsivo", mentre Elon Musk, interpretato da Ike Barinholtz, apparirebbe come "un personaggio particolarmente sgradevole".

Inizialmente sviluppato da Amazon MGM con un'uscita prevista per il 2027, il progetto fu accantonato dopo l'annuncio di una partnership da 50 miliardi di dollari tra Amazon e OpenAI. Anche altri studi, tra cui Focus (Warner), Clockwork (A24) e Netflix, avevano precedentemente rifiutato il film, prima che Neon ne acquisisse i diritti.

"Artificial": tra cronaca tech e ritratti controversi

Il film si distingue per affrontare uno degli eventi più significativi del panorama tecnologico recente: il temporaneo allontanamento di Sam Altman da OpenAI.

La pellicola esplora le dinamiche interne all'azienda e offre uno spaccato sulle figure chiave della Silicon Valley, ritratte con toni graffianti. Guadagnino, noto per le sue opere apprezzate internazionalmente, si confronta qui con una vicenda di risonanza globale. L'interesse del pubblico è accresciuto dalle interpretazioni di Andrew Garfield e Ike Barinholtz, che danno volto a Sam Altman e Elon Musk, figure centrali del dibattito tech.

Neon e Guadagnino: una partnership strategica per il cinema d'autore

Luca Guadagnino ha consolidato una reputazione internazionale con successi come "Chiamami col tuo nome" e "Suspiria". La sua collaborazione con Neon, casa di distribuzione indipendente fondata nel 2017 e nota per aver promosso titoli come "Parasite" e "Ritratto della giovane in fiamme", rappresenta una tappa importante.

"Artificial" segna la prima grande acquisizione della compagnia dopo l'abbandono da parte di uno studio major, proiettando il film verso un'ampia diffusione e potenziali riconoscimenti nelle principali rassegne mondiali.