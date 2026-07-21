Nel 2026, Netflix ha integrato l'intelligenza artificiale generativa (GenAI) in circa 300 produzioni. Il dato, comunicato il 21 luglio 2026, evidenzia la GenAI come strumento strutturale e ricorrente in produzione e post-produzione di film e serie, superando la fase sperimentale.

La GenAI è stata impiegata per sequenze complesse. Esempi: l'opera indiana "Glory", il brasiliano "Brasil 70: A Saga do Tri" e lo statunitense "The American Experiment". Senza GenAI, riprese e sequenze chiave non sarebbero state possibili. Netflix afferma di ottenere "risultati di qualità superiore in modo più rapido e a costi inferiori rispetto ai metodi tradizionali".

La lettera agli investitori conferma: “Nel 2026, i flussi di lavoro basati sull’IA generativa sono stati impiegati in circa 300 titoli”.

Applicazioni dell'IA generativa

In "Glory", "Brasil 70" e "The American Experiment", la GenAI ha generato folle, battaglie storiche e establishing shots per il world-building. Per "The American Experiment", 17 minuti di filmato migliorati dall'IA sono stati prodotti in metà tempo e con metà costo. Questi strumenti sono regolari nella post-produzione per effetti visivi avanzati, permettendo scene altrimenti scartate per limiti tecnici o di budget.

Già a luglio 2025, Netflix aveva usato l'IA per una scena di effetti visivi in "L’eternauta". L'annuncio odierno conferma la rapida integrazione della GenAI nell'entertainment audiovisivo internazionale, oltre la fase sperimentale.

IA nel settore: implicazioni e dibattito

L'adozione sistematica della GenAI posiziona Netflix tra i pionieri della trasformazione digitale audiovisiva. Offre benefici pratici e nuove possibilità creative, rendendo realizzabili narrazioni e soluzioni visive prima irrealizzabili. La GenAI accelera i flussi creativi e amministrativi, ottimizzando tempi e risorse.

Gli annunci hanno acceso un dibattito significativo: se l'IA è un alleato produttivo, solleva interrogativi su trasparenza, originalità creativa e il ruolo futuro dei professionisti. La discussione proseguirà con il consolidamento della tecnologia come routine nell'entertainment globale.