Dopo oltre quarant’anni dalla conclusione della serie originale, La Casa nella Prateria torna sul piccolo schermo grazie a Netflix. Il reboot della celebre saga, ispirata all’infanzia dell’autrice Laura Ingalls Wilder nel Midwest della fine dell’Ottocento, debutterà il 9 luglio 2026. La nuova versione mantiene il fulcro della storia, introducendo nuovi interpreti e una prospettiva aggiornata.

La serie originale, trasmessa dalla NBC tra il 1974 e il 1983, conquistò il pubblico mondiale con oltre 200 episodi. Michael Landon, produttore esecutivo e interprete del padre Charles, e Melissa Gilbert, nel ruolo della figlia Laura fin da bambina, furono i volti iconici.

Landon è scomparso nel 1991, mentre Gilbert prosegue la sua carriera.

Il primo teaser trailer della nuova serie evoca ottimismo e buoni sentimenti: "Erano felici, perché erano una famiglia, e stavano insieme". Il nuovo cast include Alice Halsey (Laura), Skywalker Hughes (Mary), Luke Bracey (Pa/Charles Ingalls) e Crosby Fitzgerald (Ma/Caroline Ingalls).

La narrazione segue la famiglia Ingalls nel suo viaggio verso l’Ovest americano, per una nuova vita a Independence, in Kansas. Le immagini mostrano Laura con il fedele cane Jack, accompagnata dai genitori e dalla sorella, pronta a scoprire una terra inesplorata. Il trailer introduce momenti di serenità, ma vira poi verso le difficoltà della vita di frontiera: incendi, malattie, lupi e sfide quotidiane, raccontate dalla voce di Laura.

La serie, pur con uno stile moderno, intende preservare il nucleo tematico originario, focalizzandosi sui pionieri alle prese con la terra selvaggia e le fatiche della sopravvivenza.

La showrunner Rebecca Sonnenshine ha dichiarato il suo profondo legame con i libri di Laura Ingalls Wilder: "Mi sono profondamente innamorata dei libri quando avevo cinque anni. Mi hanno ispirato a diventare una scrittrice e una filmmaker e sono emozionata e onorata di adattare queste storie per il nuovo pubblico globale di Netflix". La serie si configura come un dramma familiare, un epico racconto di sopravvivenza e una storia delle origini dell’Ovest americano, offrendo una visione caleidoscopica delle lotte e dei trionfi di coloro che diedero vita alla conquista del West.

Una prospettiva narrativa inclusiva

Una novità significativa del reboot Netflix è l'ampliamento del punto di vista narrativo. Oltre alla famiglia Ingalls, la serie dedica ampio spazio a una famiglia della Nazione Osage, popolo nativo americano che abitava quei territori. I personaggi includono Mitchell (Meegwun Fairbrother), sua moglie White Sun (Alyssa Wapanatâhk) e la figlia Good Eagle (Wren Zhawenim). Per garantire autenticità, la produzione ha collaborato con consulenti culturali Osage, studiosi e artisti nativi americani.

Il debutto della serie il 9 luglio 2026 è atteso con interesse. Questa reinterpretazione è descritta come più "dusty, grittier e more complicated" dell’originale, con un'enfasi sull’inclusione dei popoli indigeni e sulle reali difficoltà della frontiera americana.

L'approccio narrativo ampliato è apprezzato poiché "rende la visione dell’Ovest americano più onesta e ricca".

L'eredità di un classico

La serie originale de La Casa nella Prateria, con oltre 200 episodi, ha esteso il mito della famiglia Ingalls, diventando un classico televisivo di successo anche in Italia. Il reboot si fonda sui libri di Laura Ingalls Wilder, scritti negli anni Trenta e Quaranta, che narrano la sua infanzia nel Midwest tardo ottocentesco, radicando l'attualizzazione nel contesto storico della frontiera americana.

L'inclusione della famiglia Osage rappresenta un passo importante verso una narrazione più consapevole. Questo reboot non è solo un ritorno alla nostalgia, ma una ridefinizione del mito fondativo americano, inserito in una visione contemporanea di dialogo culturale e rappresentazione storica.