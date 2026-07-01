La New York Fashion Week (NYFW) si terrà dal 10 al 15 settembre 2026. L'evento si aprirà con il debutto di Henry Zankov come direttore artistico per Diane von Furstenberg e si concluderà con la sfilata di Thom Browne. Il calendario ufficiale preliminare prevede settanta sfilate e presentazioni per le collezioni primavera-estate 2027, includendo appuntamenti dal vivo, su invito e digitali.

Tra i marchi storici confermati: Anna Sui, Calvin Klein Collection, Carolina Herrera, Michael Kors Collection, Norma Kamali, Prabal Gurung, Proenza Schouler, Todd Snyder, Tory Burch, Monse, threeASFOUR e Tommy Hilfiger.

Ralph Lauren presenterà la collezione primavera 2027 il 9 settembre, alla vigilia della NYFW. Joseph Maglieri del Council of Fashion Designers of America (CFDA) ha espresso 'forza creativa ed entusiasmo' per la stagione, evidenziando lo spirito di indipendenza della NYFW. 'I nostri stilisti forgiano una propria identità artistica, contraddistinta da grinta, individualità e ingegno,' ha affermato. Ha aggiunto che la moda americana 'si fonda sull'accettazione della nostra identità, senza voler emulare altre città.'

Il calendario: brand storici, ritorni e novità

Il programma preliminare del CFDA include numerosi designer. Oltre ai già citati, figurano Altuzarra, Area, Ashlyn, Bibhu Mohapatra, Christian Siriano, Colleen Allen, Collina Strada, COS, Diotima, Eckhaus Latta, Fforme, Heirlome, Kallmeyer, Khaite, Kozaburo, Lafayette 148, LaQuan Smith, Public School New York, Simkhai, Ulla Johnson, Wiederhoeft, Zankov e 6397.

Monse, threeASFOUR e Tommy Hilfiger tornano. Le novità comprendono Benjamin Seidler, Conner Ives, Grey’s by Emily Grey, High Sport di Alissa Zachary, Hikari no Yami di Jakarie Whitaker, Magda Butrym, Max Esmail, Patrick Taylor, Sabyasachi di Sabyasachi Mukherjee e Zaldy. Debuttano anche i finalisti del CFDA/Vogue Fashion Fund 2026: Bad Binch TongTong di Terrence Zhou, Jamie Haller, Milamore di George Inaki, Aisling Camps, Amir Taghi, Lii di Zane Li e Zoe Gustavia Anna Whalen.

Il 9 settembre, alla vigilia, sfileranno anche Coach, Rachel Comey, Cult Gaia e Libertine. Per rispetto del venticinquesimo anniversario dell'11 settembre, il programma di venerdì 11 settembre inizierà alle ore 10:00.

Politica 'fur-free' e identità della moda

Da questa edizione, la NYFW adotterà la politica 'fur-free' del CFDA (annunciata a settembre 2025). Questa iniziativa esclude l'uso di pellicce per tutti i marchi nel calendario ufficiale, promuovendo standard etici elevati nella moda americana e rafforzando la sua posizione internazionale.

La New York Fashion Week, guidata dal CFDA, continua a rappresentare la pluralità e ricchezza creativa degli stilisti statunitensi. L'evento si conferma piattaforma per grandi nomi e incubatore per nuovi talenti, catalizzando l'attenzione globale. La valorizzazione della diversità artistica e la presenza di marchi emergenti ribadiscono l'immagine di New York come epicentro della moda, interprete di identità e ingegno, senza inseguire modelli esterni.