Una nuova campagna di scavi e ricerca archeologica è iniziata il primo luglio nell'antica Nicea, oggi İznik, in Turchia. L'iniziativa nasce da una convenzione tra l'Università della Calabria, l'Accademia di belle arti di Catanzaro e l'Università Uludağ di Bursa. L'obiettivo è valorizzare uno dei più rilevanti complessi archeologici turchi, concentrando le attività su una basilica sommersa e la vasta necropoli circostante. Le operazioni si svolgono nel cuore dell'antica metropoli della Bitinia, un crocevia culturale e religioso nella Penisola Anatolica.

La basilica fu individuata nel 2014 dal professor Mustafa Şahin dell'Università Uludağ, grazie a fotografie aeree che rivelarono i resti di una grande struttura ecclesiastica, celata sotto le acque del lago di İznik. L'edificio, risalente al IV secolo, presenta tre navate, un'abside semicircolare a est e un nartece di ingresso. Gli archeologi turchi hanno già documentato numerose sepolture, sia all'interno che nell'area limitrofa. Il gruppo di ricerca italiano si concentrerà su analisi antropologiche dei resti umani, prospezioni geofisiche, ricognizioni subacquee e un'indagine approfondita delle murature. L'intento è ricostruire la storia di questo complesso monumentale e arricchire le conoscenze su uno dei siti cristiani più significativi del Mediterraneo orientale.

Nicea: crocevia storico e religioso della cristianità

Nicea detiene un ruolo cruciale nella storia del cristianesimo. Qui, nel 325 d.C., si tenne il primo Concilio ecumenico, convocato dall'imperatore Costantino dopo l'Editto di Milano del 313, che sancì la libertà religiosa. L'assemblea, con circa 300 vescovi, definì questioni dottrinali centrali, come la natura di Cristo e la consustanzialità tra Figlio e Padre, espressa con la formula “generato e non creato, della stessa sostanza del Padre”. Un secondo concilio, dedicato al culto delle immagini sacre, si svolse sempre a Nicea nel 787 d.C., su iniziativa dell'imperatrice Irene e su richiesta di papa Adriano I.

La basilica oggetto di scavo sorge su un sito di profonda importanza.

Precedentemente, qui si trovava una chiesa dedicata al martire Neofito, morto nel 303 d.C. durante le persecuzioni romane. Questa prima chiesa fu distrutta da un terremoto nel 358 d.C. Circa quattro decenni più tardi, sulle sue rovine fu edificata l'attuale basilica, nota come "Basilica dei Santi Padri", in omaggio ai 318 vescovi che redassero il Credo niceno. Le recenti ricerche, inclusi gli studi subacquei, hanno portato alla luce circa 300 tombe, molte con segni di morti violente e torture, qualificando l'area come un “cimitero dei martiri”. Tra le sepolture, undici tombe di bambini, ancora da analizzare. I resti umani vengono documentati e ricollocati dopo gli studi antropologici, rispettando l'importanza storica e religiosa del sito.

Missione internazionale e il potenziale di İznik

Il coordinamento della missione italiana è affidato a Franca C. Papparella e Salvatore Medaglia (Università della Calabria), Francesco Cuteri ed Elena Di Fede (Accademia di belle arti di Catanzaro), con il supporto dell'antropologa Doriana Boschelli e di studenti Erasmus. Il programma prevede l'impiego di metodologie integrate per una ricostruzione esaustiva della basilica e del suo contesto funerario, analizzando materiali, strutture e organizzazione dello spazio sacro.

L'antica città di Nicea, oggi İznik, a circa 200 chilometri a sud di Istanbul e celebre per le sue mura fortificate, è riconosciuta come un potenziale futuro centro di pellegrinaggio cristiano e di turismo religioso internazionale.

L'identificazione della basilica sommersa e la ripresa degli scavi valorizzano i siti storici dell'Anatolia nord-occidentale, aprendo nuove prospettive per ricerca, didattica e promozione culturale. İznik, con i suoi circa 45.000 abitanti, è un punto di riferimento fondamentale per la memoria storica della cristianità. Gli scavi, la ricerca scientifica e la visibilità internazionale possono catalizzare una nuova fase di conoscenza e tutela del patrimonio archeologico e religioso turco, testimoniando un proficuo dialogo tra le istituzioni italiane e turche nella valorizzazione delle radici comuni della storia europea.