Piazza Duomo a Lecce si prepara ad accogliere, il prossimo 24 luglio, la serata-evento “La gioia di danzare”. Protagonista assoluta sarà l’étoile del Teatro alla Scala di Milano, Nicoletta Manni, originaria di Galatina, affiancata sul palco dal marito Timofej Andrijashenko, primo ballerino del celebre teatro. L’appuntamento, undicesima tappa dello spettacolo itinerante prodotto da Artedanza srl, è stato fortemente voluto dall’artista salentina e sostenuto dal Comune di Lecce. La serata vedrà la partecipazione di nove ballerini e due musicisti salentini di fama internazionale: il violinista Alessandro Quarta e il compositore e pianista Francesco Libetta.

Insieme, condurranno il pubblico in un viaggio emozionante attraverso i grandi capolavori del repertorio classico e le più innovative creazioni della danza contemporanea.

Durante la conferenza di presentazione, Nicoletta Manni ha espresso il suo profondo legame con la terra d’origine: “Credo molto nel senso di appartenenza e nel legame che ho con la mia terra, quindi sono certa che unire l’amore per la danza alla mia appartenenza a questa terra meravigliosa renderà la serata veramente unica”. L’étoile ha sottolineato l’intento di “portare l’eccellenza del teatro alla Scala con i migliori ballerini ma anche l’essenza della nostra terra”, coinvolgendo attivamente artisti locali. Ha poi aggiunto con entusiasmo: “Si avvera un sogno per me, non posso immaginare cornice più perfetta di Piazza Duomo, perché poter portare la danza in un posto già di per sé unico, che racconta, che vive attraverso la bellezza, e poterlo aprire al pubblico, sarà davvero un’occasione da non perdere”.

Manni ha inoltre auspicato che questa iniziativa possa trasformarsi in un appuntamento fisso, atteso con orgoglio dalla comunità leccese ogni anno.

Un gala tra eccellenze scaligere e talenti del Salento

Il cast stellare della serata include, oltre a Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, altri nomi di spicco del balletto scaligero: il primo ballerino Claudio Coviello e i solisti Agnese Di Clemente, Mattia Semperboni, Maria Celeste Losa e Camilla Cerulli. A completare la compagnia, due talenti salentini che hanno conquistato il palcoscenico internazionale: Gabriele Corrado ed Emanuele Cazzato. L’apporto musicale sarà garantito dal violinista leccese Alessandro Quarta, artista di fama mondiale, e dal pianista e compositore Francesco Libetta, la cui caratura internazionale arricchirà ulteriormente l’esperienza sonora dello spettacolo.

L’organizzazione dell’evento è curata dal Comune di Lecce, mentre la produzione è affidata ad ARTEDANZASRL, che prosegue così la missione di “La gioia di danzare” nel diffondere l’arte coreutica in contesti di grande valore storico e artistico, promuovendo l’incontro tra grandi artisti e le comunità locali. La sindaca Adriana Poli Bortone ha commentato con soddisfazione, definendo la serata “un trionfo degli artisti di Lecce, quindi siamo particolarmente felici. Un evento a cui abbiamo lavorato per mesi e reso possibile grazie al nostro arcivescovo Panzetta che ci ha concesso questo unicum, Piazza Duomo, la cornice migliore per uno spettacolo del genere”.

Piazza Duomo: tra arte barocca e spettacolo dal vivo

La scelta di Piazza Duomo come sede dello spettacolo non è affatto casuale. Considerata uno dei luoghi più iconici e suggestivi di Lecce, la piazza rappresenta un esempio sublime dell’architettura barocca del Sud Italia. Circondata dalla maestosa Cattedrale di Maria Santissima Assunta, dall’imponente Campanile e dal raffinato Palazzo Vescovile, Piazza Duomo si trasformerà per la prima volta in un grande teatro a cielo aperto. Questa apertura straordinaria è stata resa possibile grazie alla concessione dell’arcivescovo Panzetta, permettendo al pubblico di accedere a uno spazio solitamente riservato a celebrazioni religiose e istituzionali.

L’evento sottolinea la volontà di valorizzare il ricco patrimonio artistico e architettonico leccese attraverso le arti performative, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza culturale unica e immersiva che fonde arte, musica e danza. L’auspicio di Nicoletta Manni che l’appuntamento diventi un evento ricorrente conferma il profondo legame tra l’eccellenza della danza italiana e la promozione dei luoghi storici del nostro Paese.