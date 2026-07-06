Aprirà al pubblico lunedì 6 luglio a Nicotera il Museo Diocesano, intitolato a monsignor Domenico Tarcisio Cortese, che ha guidato per venticinque anni la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. L'inaugurazione è stata annunciata durante un evento di presentazione tenutosi presso la sede del museo, alla presenza del vescovo Attilio Nostro, del sindaco Giuseppe Marasco e dell’archeologa Mariangela Preta, nominata direttrice pro tempore della struttura.

La decisione di dedicare il museo a monsignor Cortese è stata ratificata all’unanimità dagli organi consultivi diocesani.

Il vescovo Nostro ha espresso gratitudine all’amministrazione comunale per il significativo sostegno, che ha incluso la gestione degli oneri concessori, l’aggiornamento degli impianti di sicurezza e videosorveglianza, e il coinvolgimento attivo dei ragazzi del Servizio civile e dei volontari parrocchiali. Il sindaco Marasco ha evidenziato l’importanza strategica dell’iniziativa sotto il profilo turistico e culturale, richiamando le difficoltà sorte dal dissesto della Provincia di Vibo Valentia nel 2015, che aveva comportato la chiusura delle convenzioni per la gestione del museo.

Il Patrimonio Culturale e la Struttura Museale

L’archeologa Mariangela Preta ha illustrato il prezioso valore del patrimonio custodito all'interno del museo, ospitato in un palazzo vescovile di fondazione trecentesca.

Tra le opere di spicco figurano un crocifisso quattrocentesco, annoverato tra i più importanti del Sud Italia, lavori del maestro siciliano Covello di Jacopo, oltre a una ricca collezione di argenti liturgici e paramenti sacri. L’apertura iniziale consentirà la fruizione delle sale dedicate a documenti, pergamene, paramenti sacri e argenti, mentre le restanti stanze, su un totale di ventotto, saranno rese accessibili progressivamente. Preta ha inoltre anticipato la prossima inaugurazione del Museo Civico Archeologico cittadino.

Il Museo Diocesano, la cui fondazione risale al 1975 per iniziativa di monsignor De Chiara e con il coordinamento iniziale del vescovo Bonfiglioli, rappresenta un fondamentale punto di riferimento culturale per la comunità locale.

La sua riapertura, avvenuta dopo sette anni di chiusura, è stata resa possibile grazie a una proficua collaborazione tra la diocesi, l’amministrazione comunale e il contributo essenziale dei volontari. Durante la cerimonia di riapertura è prevista l’apposizione di una targa commemorativa dedicata a monsignor Cortese, alla presenza di numerosi partecipanti e dei suoi familiari.

Collaborazione Istituzionale e Prospettive Future

Il vescovo Nostro ha sottolineato come la dedica a monsignor Cortese simboleggi «un patto di amicizia e stima reciproca, a suggellare una collaborazione che può rendere questo museo una perla della nostra terra, della Calabria, dell’Italia e fuori dai confini italiani». Il sindaco Marasco ha descritto la giornata di apertura come una delle più significative dei suoi due mandati, ribadendo il profondo valore dell’iniziativa per la comunità e il suo potenziale come volano per lo sviluppo turistico del territorio.

La riapertura del Museo Diocesano di Nicotera si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio culturale locale, con l’ambizioso obiettivo di affermare il museo come un polo culturale di riferimento non solo per la Calabria ma anche oltre i confini regionali. La struttura sarà immediatamente accessibile, sebbene non tutte le sale saranno visitabili da subito, e sono già previsti ulteriori adeguamenti per garantire la piena accessibilità anche a persone con difficoltà uditive.