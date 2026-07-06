Il Museo diocesano di Nicotera, ospitato nel suggestivo palazzo vescovile di fondazione trecentesca, aprirà ufficialmente al pubblico lunedì 6 luglio. La cerimonia, fissata per le 18.30, includerà l'intitolazione a mons. Domenico Tarcisio Cortese, che per venticinque anni ha guidato la diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. L'iniziativa, che valorizza il patrimonio storico e religioso locale, è stata annunciata dal vescovo Attilio Nostro, dal sindaco Giuseppe Marasco e dall'archeologa Mariangela Preta, direttrice della struttura.

La dedica a mons. Cortese è stata ratificata all'unanimità dagli organi consultivi diocesani.

Il vescovo Nostro ha ringraziato l'amministrazione comunale per il sostegno, fornito tramite oneri concessori, aggiornamento degli impianti di sicurezza e videosorveglianza, e il coinvolgimento di Servizio civile e volontari parrocchiali. Il sindaco Marasco ha sottolineato l'importanza turistica e culturale, ricordando le difficoltà post-dissesto della Provincia di Vibo Valentia nel 2015, che portarono alla chiusura delle convenzioni.

Patrimonio artistico e fruizione delle sale

L'archeologa Mariangela Preta ha illustrato il prezioso patrimonio del museo, che annovera opere di rilievo: un crocifisso quattrocentesco, tra i più importanti del Sud Italia, lavori del maestro siciliano Covello di Jacopo, argenti liturgici e paramenti sacri.

Delle ventotto sale, l'apertura iniziale riguarderà documenti, pergamene, paramenti sacri e argenti; le restanti saranno fruibili progressivamente. Preta ha anche annunciato la prossima apertura del Museo civico archeologico cittadino.

Storia e missione del Museo

Fondato nel 1975 per volontà di mons. De Chiara, grazie all'interessamento di mons. Salvatore Belluomo e alla collaborazione di Natale Pagano, il Museo diocesano di Nicotera ricevette un notevole impulso durante l'episcopato di mons. Cortese. Egli ne promosse l'ampliamento con la riorganizzazione degli spazi, l'aumento delle sale espositive e la creazione della pinacoteca. Custodisce beni dal XIII al XX secolo, principalmente dalla concattedrale.

La struttura si propone come strumento di crescita culturale e spirituale e di promozione del territorio, con percorsi didattici, servizi e visite guidate, specialmente per i turisti estivi.

In conclusione, il vescovo Nostro ha auspicato che il Museo diocesano diventi un punto di riferimento culturale per la Calabria e oltre i confini regionali.