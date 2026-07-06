La Nid Platform, rassegna nazionale di danza italiana, celebra la sua decima edizione in Piemonte dal 1 al 4 settembre. L'evento tocca Torino, Collegno, Moncalieri e Venaria Reale con spettacoli, incontri e attività di danza italiana.

Promossa da Adep/Federvivo e organizzata da RTO (Rete Teatri Organizzati), la manifestazione è sostenuta dal Ministero Cultura, dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Compagnia San Paolo. Per la prima volta, la piattaforma si tiene in Piemonte, nelle principali sedi culturali.

Sedi e programma

Le attività della Nid Platform 2026 si svolgeranno a OGR, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Fonderie Limone, Lavanderia a Vapore e la Reggia di Venaria.

Il programma include 18 proposte coreutiche, selezionate da esperti, per una panoramica sulla danza italiana contemporanea.

Oltre agli spettacoli, la piattaforma propone incontri tra operatori e artisti, e approfondimenti per la promozione della danza. L'obiettivo è favorire la circuitazione delle compagnie e la crescita del settore nazionale e internazionale.

Importanza della Nid Platform

La Nid Platform è punto di riferimento per operatori, artisti e istituzioni. Vetrina per le eccellenze della danza italiana, promuove la collaborazione tra enti e artisti. L'edizione piemontese coinvolge nuovi territori e pubblici, rafforzando la rete delle arti performative.

La presenza di sedi prestigiose come la Reggia di Venaria e la Lavanderia a Vapore, con il coinvolgimento di Torino, Collegno, Moncalieri e Venaria Reale, testimonia l'importanza per la valorizzazione della danza contemporanea e la promozione culturale del territorio.